Una de las jugadas polémicas del pasado domingo en el estadio Monumental fue el gol anulado a Palestino ante Colo Colo, que era obra de Sebastián Gallegos y que significaba el 2-0 de los Árabes. La ANFP liberó los audios del VAR en el que estaba Piero Maza dirimiendo la jugada factual (que no necesitaba la observación del árbitro Fernando Véjar).

En las imágenes entregadas por el ente rector del fútbol chileno en sus canales oficiales se da a conocer el diálogo entre los jueces del VAR y en la cancha, donde Maza tuvo que corregir la visión inicial de Véjar y su cuerpo arbitral en cancha.

¿Qué arrojaron los audios del VAR en el gol anulado a Palestino contra Colo Colo?

El primero que se escucha es el primer asistente Miguel Rocha, quien expresó: “Yo la veo sobre la línea”, pese a que el juez tenía una visión privilegiada de la acción, dado que estaba bien ubicado, frente a la jugada.

Después viene el momento en que interviene Piero Maza: “Fuera completamente. Vamos a decirle (a Véjar) que es decisión factual. El balón está completamente fuera”, insistió, lo que terminó con la anulación del tanto.

Esta situación generó algo de polémica, ya que si bien la pelota parece estar totalmente fuera, la sombra provoca confusión al situarse en parte sobre la línea de meta, aunque esto también puede deberse al ángulo de la iluminación.

Piero Maza venía muy cuestionado por su desempeño en el VAR la semana anterior cuando no llamó al árbitro del Ñublense vs U de Chile por una jugada en que Jovany Campusano podía ser merecedor de roja por una violenta infracción contra Javier Altamirano en el compromiso disputado en Chillán.

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Palestino?

Col Colo vuelve a la cancha este domingo 26 de abril a las 15:00 horas contra U de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Palestino, en tanto, recibe a Deportes Concepción este jueves 23 de abril a las 20:00 horas en el Municipal de La Cisterna.

Ambos compromisos serán válidos por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.