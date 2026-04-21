La vida después del fútbol profesional suele ser un misterio indescifrable para muchos jugadores, pero para otros, el retiro representa la oportunidad perfecta para reconectar con sus raíces más profundas. Ese es el caso de un recordado y talentoso campeón con Colo Colo en la temporada 2022, quien decidió colgar los botines de manera anticipada para cambiar radicalmente el rumbo de su vida. A los 34 años, Marco Rojas, el querido volante conocido como el “Kiwi Messi”, dejó atrás el ruido de los estadios y las exigencias del alto rendimiento para dedicarse por completo a su verdadera pasión: las obras sociales y el rescate de la memoria familiar.

¿A qué se dedica Marco Rojas tras su retiro del fútbol?

El exmediocampista albo trabaja en Australia para la Fundación Frank Montagnese, ayudando a poblaciones vulnerables y realizando talleres inclusivos. En una íntima conversación con el medio AS Chile, Rojas confesó que sus prioridades apuntan hacia otra dirección. “He ayudado a muchos proyectos a empezar, dando dinero y recursos. Y lo mismo he hecho con otras fundaciones más pequeñas… La idea es ayudar a esos pueblos que tienen menos recursos, que no tienen casa”, reveló el exfutbolista. Pero su labor no se detiene ahí, ya que mantiene su vínculo con la pelota desde una perspectiva solidaria: “También hacemos talleres de fútbol para personas con capacidades físicas diferentes y autismo”.

¿Por qué el ex Colo Colo decidió retirarse a los 33 años?

El desgaste por diversas operaciones y el doloroso fallecimiento de su abuela paterna lo impulsaron a dejar la actividad para priorizar a su familia. El retiro oficial se produjo en julio de 2025 tras su paso por el Brisbane Roar y el Wellington Phoenix, pero las razones fueron más profundas que lo deportivo.

“Fue una mezcla de cosas. Tuve varias operaciones que fueron fuertes, y en un momento, mi abuela paterna, Betty, estuvo enferma. Para mí, la familia siempre ha sido más que el fútbol… Después de Colo Colo, descansé y me tomé ese tiempo para estar con ella. Luego, ella falleció… intenté jugar acá, pero no me sentía bien por ese tema y quería dedicar mis días a la ayuda social”, confesó con emoción.

La nueva faceta como escritor y su inminente regreso a Chile

Además de su rol comunitario, Rojas comenzó a escribir la biografía de su abuela y planea visitar nuestro país entre agosto y septiembre para abrir su propia fundación. El “Kiwi” reveló que su nueva etapa incluye la literatura, motivado por un último deseo familiar: “Me vino de algo que me dijo mi abuela… ‘tengo miedo de que mi historia se pierda cuando yo muera’. Tenía miedo a ser olvidada. Entonces, eso me impulsó a escribir por ella”.

A la par de este proyecto personal, el campeón albo mantiene intacto su vínculo con nuestro país, recordando que su familia llegó a Nueva Zelanda tras ser exiliada durante la dictadura. “Estamos en camino a crear una fundación para seguir haciendo proyectos sociales (en Chile)… Estoy pensando en ir entre agosto y septiembre, para poder visitar a la familia y hacer esas cosas” cerró el neozelandés-chileno.