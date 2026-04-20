Colo Colo sufrió un duro traspié el pasado domingo. En el día de su aniversario 101, los albos cayeron por la cuenta mínima en el Estadio Monumental ante Palestino, lo que sumado al triunfo de Limache, provocó que perdiera la cima del Campeonato Nacional 2026.

Sin embargo, en el Cacique esperan dar vuelta rápidamente la página para enfocarse en su próximo desafío ante la U de Concepción. Para este duelo, el Campanil hizo una petición a las autoridades para recibir hinchas visitantes, lo cual podría significar un importante golpe anímico al equipo de Fernando Ortiz.

¿Cuál fue la petición de U de Concepción para recibir a Colo Colo?

El Campanil recibirá a Colo Colo el próximo domingo 26 de abril por la fecha 11 del Campeonato Nacional en el Estadio Ester Roa Rebolledo y una de las grandes interrogantes de los fanáticos del Popular es saber si podrán asistir.

Si bien aún restan algunos días para el cotejo, de acuerdo a la información entregada por el medio Octava Pasión, desde la U de Concepción ya comenzaron con las primeras gestiones.

Según la citada fuente, la intención de la UdeC es conseguir un aforo de 20 mil espectadores, donde además, se incluiría la presencia de hinchas visitantes. De ser aceptada la solicitud, los aficionados albos podrán asistir nuevamente al recinto de la Octava Región y las próximas horas parecen ser clave para que esto ocurra.

¿Cómo llega Colo Colo al duelo ante U de Concepción?

Colo Colo llega golpeado a su visita a la U de Concepción, puesto que cayó derrotado por la cuenta mínima frente a Palestino en condición de local y perdió terreno en la tabla de posiciones. Sin embargo, los albos tienen un partido pendiente, y de ganarlo, recuperarán la cima del Campeonato Nacional.

Por su parte, el Campanil viene de sufrir una contundente derrota por 3-0 a manos de Deportes Limache, resultado que los hizo caer hasta la novena posición con 14 unidades.

¿Cuándo juega U de Concepción vs Colo Colo?

La Universidad de Concepción y Colo Colo se verán las caras el próximo domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. El partido será válido por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.