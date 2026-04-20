La fiesta por el aniversario 101 de Colo Colo terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza mayúsculo para Fernando Ortiz. A la dolorosa caída por 1-0 ante Palestino en el Estadio Monumental, que le costó al “Cacique” ceder terreno en la parte alta del Campeonato Nacional 2026, se sumó una tormenta perfecta de lesiones y decisiones técnicas que desataron la furia en el entorno albo.

En medio de las obligadas sustituciones de Arturo Vidal y Fernando de Paul, el cuerpo técnico tomó una resolución inédita que no pasó desapercibida: entregarle la jineta de capitán a Javier Correa. La imagen del delantero argentino portando el brazalete encendió el debate y provocó la feroz reacción del periodista Francisco Sagredo, quien no se guardó nada y liquidó la decisión apuntando al polémico historial reciente del atacante.

¿Por qué Javier Correa asumió la capitanía en la derrota ante Palestino?

El atacante argentino heredó el brazalete en el segundo tiempo tras la salida de los referentes, pasando por alto la presencia de canteranos en el campo de juego. La jineta comenzó el partido en el brazo de Arturo Vidal, pero tras su sustitución, la responsabilidad recayó en el portero Fernando de Paul. Sin embargo, la grave lesión muscular del “Tuto” al minuto 71 obligó a un nuevo cambio de mando.

Pese a tener en cancha a jugadores formados en el club con varios años en el primer equipo, como Jeyson Rojas, Diego Ulloa o Francisco Marchant, la cinta terminó inexplicablemente en el brazo de Correa, quien apenas regresaba de un desgarro. Esta decisión técnica fue el detonante de las críticas más ácidas de la jornada.

¿Qué dijo Francisco Sagredo para destrozar la capitanía de Correa?

El comunicador utilizó su espacio radial para tildar de insólita la decisión, argumentando que el delantero le ha faltado el respeto a la institución. Durante la emisión del programa ‘Puntapié Inicial’ en Radio Agricultura, Sagredo explotó contra el cuerpo técnico por premiar a un jugador envuelto en constantes controversias. “No me gustó que cuando salió Vidal y cuando salió De Paul, le pasaran la jineta a Correa…”, arrancó señalando.

Su molestia escaló rápidamente al recordar los últimos episodios del ex Estudiantes de La Plata: “Un jugador que públicamente no una vez, sino que dos o tres veces ha dicho ‘me chupa un huevo todo’, que me critiquen si juego o no juego. Un jugador que ha tenido que salir a pedir disculpas por declaraciones o sus formas de celebrar”. Lejos de detenerse ahí, el periodista reveló un último dato para fundamentar que el trasandino no merece el honor de liderar al equipo: “Se supone que la semana pasada tuvo una reunión con su representante porque no está muy cómodo. A mí no me gusta que a un tipo que le chupa un huevo, le pasen la jineta de Colo Colo”.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos buscarán lavar sus heridas y recuperar el liderato exclusivo este domingo 26 de abril a las 15:00 horas, cuando visiten a Universidad de Concepción. El encuentro, válido por la undécima fecha de la Liga de Primera, se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de la Región del Biobío. Los próximos días en Macul serán de máxima tensión para Fernando Ortiz, quien deberá armar un once titular de urgencia ante las bajas médicas y lidiar con el ruido externo que generó su polémica elección de capitanes en un vestuario que hoy no tiene margen de error.