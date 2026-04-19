Colo Colo vuelve a jugar por el Campeonato Nacional enfrentando a Palestino este domingo 19 de abril en el Estadio Monumental, oportunidad en la que el Cacique va a conmemorar sus 101 años de existencia.
Los Albos retoman la competencia, luego de la suspensión y reprogramación de su partido ante Coquimbo Unido la fecha anterior.
Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.
Colo Colo vs Palestino, minuto a minuto
¿Las claves de Colo Colo vs Palestino?
El modelo 2026 del Colo Colo de Fernando Ortiz no termina por convencer a los hinchas, pero es muy efectivo. Los albos tienen 6 triunfos y 2 derrotas, pero la clave de esta temporada ha sido el poder recuperar el balón en medio terreno gracias al gran nivel de Álvaro Madrid y Claudio Aquino.
Palestino es una incógnita. Pareció tocar el cielo eliminando a la U de Chile de la Copa Sudamericana 2026, pero de ahí en más el equipo no ha encontrado regularidad en el plano local con 2 victorias y 2 derrotas, claro que uno de los partidos perdidos fue 6-1 ante la UC.
La previa de Colo Colo vs Palestino
Después de una fecha de descanso obligado por la suspensión de su partido ante Coquimbo, Colo Colo vuelve a su cancha para enfrentar a Palestino. Fernando Ortíz ya encontró su columna vertebral y en De Paul, Vidal, Madrid y Romero descansa el equipo.
Para el duelo ante Palestino, Ortiz contará con plantel completo, por lo que ahora su mayor complicación es saber si Javier Correa acompaña o no a Maxi Romero en la ofensiva
Esa claridad contrasta con el momento turbulento de Palestino. Que si bien ganó en la última fecha frente a Limache, sus dos pobres partidos internacionales ante Riestra y City Torque le ponen piedras al camino del entrenador Cristián Múñoz.
Formaciones de Colo Colo y Palestino
Formación confirmada de Colo Colo
Fernando de Paul, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa, Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.
Formación confirmada de Palestino
Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza; César Munder, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, Jason León; Ronnie Fernández. DT: Cristián Muñoz.
¿Dónde ver Colo Colo vs Palestino en vivo?
El duelo entre Colo Colo y Palestino se jugará este domingo 19 de abril a las 18:30 horas. El duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports y se podrá ver en la plataforma de streaming de HBO MAX.
Así van en la tabla de posiciones Colo Colo y Palestino
|Ranking – Primera Division – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Deportes Limache
|20
|10
|6
|2
|2
|14
|23
|9
|
2
|Colo Colo
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|9
|4
|
3
|Universidad Católica
|17
|9
|5
|2
|2
|9
|23
|14
|
4
|Atlético Ñublense
|16
|9
|4
|4
|1
|4
|10
|6
|
5
|Huachipato
|15
|9
|5
|0
|4
|3
|15
|12
|
6
|Universidad de Chile
|14
|10
|3
|5
|2
|4
|10
|6
|
7
|Universidad de Concepción
|14
|10
|4
|2
|4
|-9
|8
|17
|
8
|O'Higgins
|13
|9
|4
|1
|4
|-2
|12
|14
|
9
|Coquimbo Unido
|12
|8
|4
|0
|4
|1
|11
|10
|
10
|Everton CD
|12
|10
|3
|3
|4
|0
|9
|9
|
11
|La Serena
|12
|9
|3
|3
|3
|-1
|10
|11
|
12
|Palestino
|11
|9
|3
|2
|4
|-4
|13
|17
|
13
|Audax Italiano
|10
|9
|3
|1
|5
|0
|11
|11
|
14
|Cobresal
|10
|9
|3
|1
|5
|-3
|14
|17
|
15
|Unión La Calera
|7
|9
|2
|1
|6
|-11
|7
|18
|
16
|Deportes Concepción
|4
|9
|1
|1
|7
|-10
|4
|14