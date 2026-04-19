Colo Colo vuelve a jugar por el Campeonato Nacional enfrentando a Palestino este domingo 19 de abril en el Estadio Monumental, oportunidad en la que el Cacique va a conmemorar sus 101 años de existencia.

Los Albos retoman la competencia, luego de la suspensión y reprogramación de su partido ante Coquimbo Unido la fecha anterior.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Colo Colo vs Palestino, minuto a minuto

¿Las claves de Colo Colo vs Palestino?

El modelo 2026 del Colo Colo de Fernando Ortiz no termina por convencer a los hinchas, pero es muy efectivo. Los albos tienen 6 triunfos y 2 derrotas, pero la clave de esta temporada ha sido el poder recuperar el balón en medio terreno gracias al gran nivel de Álvaro Madrid y Claudio Aquino.

Palestino es una incógnita. Pareció tocar el cielo eliminando a la U de Chile de la Copa Sudamericana 2026, pero de ahí en más el equipo no ha encontrado regularidad en el plano local con 2 victorias y 2 derrotas, claro que uno de los partidos perdidos fue 6-1 ante la UC.

La previa de Colo Colo vs Palestino

Después de una fecha de descanso obligado por la suspensión de su partido ante Coquimbo, Colo Colo vuelve a su cancha para enfrentar a Palestino. Fernando Ortíz ya encontró su columna vertebral y en De Paul, Vidal, Madrid y Romero descansa el equipo.

Para el duelo ante Palestino, Ortiz contará con plantel completo, por lo que ahora su mayor complicación es saber si Javier Correa acompaña o no a Maxi Romero en la ofensiva

Esa claridad contrasta con el momento turbulento de Palestino. Que si bien ganó en la última fecha frente a Limache, sus dos pobres partidos internacionales ante Riestra y City Torque le ponen piedras al camino del entrenador Cristián Múñoz.

Formaciones de Colo Colo y Palestino

Formación confirmada de Colo Colo

Fernando de Paul, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa, Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

Formación confirmada de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza; César Munder, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, Jason León; Ronnie Fernández. DT: Cristián Muñoz.

¿Dónde ver Colo Colo vs Palestino en vivo?

El duelo entre Colo Colo y Palestino se jugará este domingo 19 de abril a las 18:30 horas. El duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports y se podrá ver en la plataforma de streaming de HBO MAX.

Así van en la tabla de posiciones Colo Colo y Palestino