Datos Clave El intercambio: Cercanos a Vélez revelaron a Radio ADN que Claudio Aquino podría ser la moneda de cambio para facilitar la llegada de Diego Valdés al Cacique. Postura oficial: El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, aclaró que Colo Colo no se ha contactado para negociar el traspaso de Valdés. El antecedente: Aquino llegó a Colo Colo en 2025 desde Vélez, donde fue elegido mejor jugador del fútbol argentino en la temporada 2024.

Diego Valdés vuelve a sonar en Colo Colo y esta vez hay un mecanismo concreto que podría facilitar su llegada. Según reveló Radio ADN, cercanos a Vélez Sarsfield indicaron que un intercambio con Claudio Aquino podría ser la fórmula para destrabar la operación, considerando que el club de Liniers busca reducir los costos de su plantilla y que Valdés es uno de los jugadores con el sueldo más alto del Fortín.

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, aclaró que desde Blanco y Negro no se han contactado de manera oficial para iniciar negociaciones, por lo que por ahora no hay nada concreto entre los dos clubes.

¿Qué intercambio quiere Vélez por Diego Valdés?

Radio ADN informó que cercanos al Fortín revelaron el interés de Vélez en repatriar a Claudio Aquino como parte de una eventual operación que incluya la salida de Valdés. El volante argentino llegó a Colo Colo en 2025 proveniente del mismo Vélez, donde tuvo un papel clave en la obtención del título en la temporada 2024 y fue elegido mejor jugador del fútbol argentino.

El razonamiento del Fortín es claro: quieren reducir costos salariales y necesitan suplir a Valdés con un perfil similar. Aquino, que ya demostró su nivel en el club de Liniers y se desempeña en una posición similar a la del atacante chileno, aparece como la opción más lógica desde la perspectiva del elenco trasandino.

¿Por qué Vélez quiere a Claudio Aquino?

El historial de Aquino en Vélez habla por sí solo. El volante fue pieza clave en el título del club argentino en 2024 y su rendimiento le valió el premio al mejor jugador del fútbol argentino esa temporada, un reconocimiento que lo dejó con una imagen muy positiva en el Fortín.

Para Vélez, recuperar a Aquino no es solo una operación de mercado: es traer de vuelta a un jugador que conoce el club, el entorno y que ya demostró ser determinante en el esquema del equipo.

Para Colo Colo, en tanto, el intercambio permitiría sumar a Diego Valdés, atacante chileno que ha estado en el radar del club durante varias ventanas de mercado, sin necesidad de desembolsar una cifra elevada en efectivo. Aquino, que esta temporada acumula 711 minutos en 15 partidos con 2 goles y 4 asistencias, tiene contrato con el Cacique hasta fines de 2026.