Colo Colo está de fiesta durante esta jornada, ya que en el Cacique conmemoran los 101 años desde su fundación. Es por ello que el Club Social Deportivo de los albos dieron inicio a sus festejos en el Mausoleo de los Viejos Cracks, mejor conocido como la tradicional Romería. Para la ocasión se presentaron, socios, hinchada colocolina, ex jugadores y leyendas del club, donde una destacó por su emotivo discurso.

Se trata de Carlos Caszely, quien se presentó en el Cementerio General de Santiago para conmemorar a leyendas del Cacique en un nuevo aniversario del club. En su momento frente al micrófono, el Rey del metro cuadrado decidió invitar al escenario a grandes figuras en la historia de Colo Colo, y dejó en claro la importancia de la institución por sobre todo.

Las emotivas palabras de Caszely en la Romería

Durante la ceremonia en el Mausoleo de los Viejos Cracks, Carlos Caszely inició su discurso con invitaciones a leyendas del Cacique al escenario como Daniel Morón, Hector Tapia, Raul Ormeño, entre otros. El ídolo del Cacique partió su discurso destacando la historia de los tres colocolinos presentes y su actualidad en la institución.

“Nosotros somos la historia dentro de la cancha, pero la historia fuera de la cancha son ustedes, que van domingo a domingo a la cancha a alentar por el popular”, señaló Caszely en agradecimiento y reconocimiento a la hinchada alba.

Además, Caszely apuntó al Presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y al Presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, y les solicitó a las dos dirigencias presentes en el mausoleo que debían respetarse a pesar de las distintas opiniones, por el bien de Colo Colo.

¿Cuándo juega Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo celebrará su aniversario 101 en el lugar que más disfrutan, la cancha del Estadio Monumental, ya que durante esta jornada el Cacique recibirá por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026 a Palestino. El duelo entre el Cacique, que podría quedar líder del torneo con una victoria, y los Baisanos dará inicio a las 18:30 horas.