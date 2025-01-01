La Roja
Fútbol
Tenis
Polideportivo
Lucha Libre
Fuera de Juego
Últimas noticias
Apuestas
Pronósticos
Mejores Bonos Apuestas
Código promocional Betano
Código promocional Bet365
Código promocional Latamwin
Código promocional Novibet
Código promocional Rojabet
Código promocional 1xbet
Código promocional Jugabet
Mejores Casas Apuestas
Mejores Apps Apuestas
Carlos Caszely
Carlos Caszely sin filtro: “Pellegrini es un hombre demasiado inteligente para venir a la Selección”
Carlos Caszely le mete presión al plantel de Colo Colo: “Los clásicos son para ganarlos”
Atentos en U de Chile: las veces que Independiente hizo trampa contra equipos chilenos
Carlos Caszely no se guarda nada y destroza el Centenario de Colo Colo: “Ha sido lo más malo en su historia”
Caszely estalla contra Brayan Cortés: el mensaje que remece al camarín de Colo Colo
La sorpresiva reacción de Carlos Caszely tras la sanción a Colo Colo
Kramer saca carcajadas con divertida y lograda imitación de Carlos Caszely
Marcelo Barticciotto emociona a los albos con hermoso mensaje a Carlos Caszely: “Sin ti, Colo Colo no es lo mismo”
Colo Colo al nivel de Europa: el nuevo Monumental promete seguridad total y más aforo
Colo Colo y los grandes ídolos de la hinchada Popular en su Centenario
No lo canten así: El himno de Colo Colo tiene dos errores históricos que no se han solucionado
En monitos animados: La historia de Colo Colo y con la voz de uno de sus máximos ídolos
Colo Colo suspendió las actividades masivas de su Centenario
Carlos Caszely: “David Arellano debe estar revolcándose en su tumba”
“Adversarios, no enemigos”: Carlos Caszely le manda sus agradecimientos a Gustavo Álvarez
La verdadera razón de la ausencia de Marcelo Barticciotto en el video del centenario de Colo Colo
El gesto de Carlos Caszely que conmovió a la hinchada: invitó a Barticciotto al Centenario de Colo Colo
¿Quién es el goleador histórico de Colo Colo?
Top 10: Los mejores jugadores de Chile en la Historia
Colo Colo “la sacó barata” en el Tribunal de Disciplina luego de multicolor homenaje a Carlos Caszely
Carlos Caszely quedó sin palabras tras el colorido homenaje que le hicieron los hinchas de Colo Colo
Carlos Caszely disparó contra Messi: “Es el regalón de la FIFA”
¿Qué se cree? Carlos Caszely repasó a Maximiliano Falcón tras su salida de Colo Colo
Carlos Caszely sobre Damián Pizarro: “¿Quién fue el pelotudo que le puso el ‘Haaland de Macul’? Ahí ya lo mataron”
Carlos Caszely barre en el piso con Maximiliano Falcón y su rebeldía en Colo Colo
Colo Colo Centenario: El lazo que une a Keylor Navas con Carlos Caszely
Carlos Caszely dijo quién debe ser el indicado para convencer a Claudio Bravo para jugar en Colo Colo
“Está hecha mierda”: Carlos Caszely realizó lapidario análisis de La Roja y opinó sobre la continuidad de Gareca
Carlos Caszely cree que Gareca mintió: “Alexis Sánchez nunca ha sido 9 y nunca será 9”
Los grandes “nueve” de la Selección Chilena
La propuesta de Carlos Caszely que dejó en evidencia la “ignorancia” de Blanco y Negro al frente de Colo Colo
De leyenda a leyenda: Carlos Caszely felicitó a Claudio Bravo por su retiro del fútbol
Carlos Caszely: “Alexis quiere jugar, es el empresario el que demora el fichaje”
Carlos Caszely: goleador y también escritor
Carlos Caszely: “Mauricio Isla le va a servir a Colo Colo para avanzar en la Libertadores”
Los 10 máximos goleadores de la historia del fútbol chileno
Carlos Caszely sobre la participación de Chile en Copa América: “No puedes jugar contra los árbitros, contra el VAR y contra todo lo que no te cobraron”
Caszely y el Chile vs Argentina: “Ellos se querrán sacar una espina en este partido”
Chile vs. Alemania en el debut… Pero hace exactos 50 años
Carlos Caszely recibió especial homenaje en la Comuna de Santiago
Carlos Caszely fue condecorado como socio honorario de Colo Colo
Carlos Caszely emocionó al recordar a su amigo Leonel Sánchez en el día de su natalicio
La FIFA rememoró triste récord de Carlos Caszely en la historia de los Mundiales
Los cinco grandes ídolos en la historia de Colo Colo
Los cinco grandes ídolos en la historia de Colo Colo
¿A quiénes nombró? Leonardo Gil eligió a dos ídolos de Colo Colo
Carlos Caszely teme que la Conmebol perjudique a Colo Colo en la Copa Libertadores
Caszely anotó un gol en el adiós de Jaime Valdés y se llevó el cariño del Monumental
1
2
3
Archives Carlos Caszely
Menu
La Roja
Fútbol
Tenis
Polideportivo
Lucha Libre
Fuera de Juego
Últimas noticias
Apuestas
Apuestas
Pronósticos
Mejores Bonos Apuestas
Mejores Bonos Apuestas
Código promocional Betano
Código promocional Bet365
Código promocional Latamwin
Código promocional Novibet
Código promocional Rojabet
Código promocional 1xbet
Código promocional Jugabet
Mejores Casas Apuestas
Mejores Apps Apuestas
Toogle-theme
Claro
Oscuro
Auto