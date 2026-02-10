Colo Colo atraviesa un momento irregular y el triunfo por 2-0 ante Everton en el Estadio Monumental significó una inyección de oxígeno clave para el camarín, aliviando en parte la presión que rodea al equipo.

En ese contexto, Arturo Vidal se sumó a los elogios del histórico ídolo albo Carlos Caszely y, a través de su canal de streaming en Kick, “apadrinó” al canterano, proyectándole un futuro prometedor con la camiseta del Cacique.

🎙️ ¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el canterano Yastin Cuevas?

El volante bicampeón de América se refirió al juvenil albo tras su estreno goleador en el Monumental durante una transmisión en vivo a través de su canal de Kick. Desde ahí, Arturo Vidal, quien vivió el gol del joven desde la banca, valoró el crecimiento del canterano y su actitud dentro del plantel profesional. “Va a ser un tremendo jugador. Yastin es joven, tiene mucha hambre, corre mucho y ayuda mucho al equipo”, aseguró el mediocampista.

Además, Vidal resaltó el trabajo silencioso que viene realizando Yastin Cuevas desde la pretemporada, subrayando su disposición para aprender y escuchar a los referentes del camarín. “Debe llevar un mes con nosotros y siempre está atento, escuchando a los más grandes y trabajando al máximo”, comentó.

Finalmente, el referente albo remarcó que el gol del juvenil tiene un mérito especial, considerando la alta competencia interna por ese puesto, y recordó su buen desempeño en presentaciones anteriores. “El otro día ante Limache hizo diagonales muy buenas”, apuntó Vidal sobre los minutos que sumó el atacante.

👑 ¿Por qué Vidal y Carlos Caszely coinciden en elogiar a Yastin Cuevas?

Los elogios de Arturo Vidal no llegaron solos. Hace solo unos días, Carlos Caszely también tuvo palabras para la joven promesa alba, transformándose en otra voz autorizada que respaldó el estreno goleador del canterano.

El histórico “Rey del Metro Cuadrado” reveló que terminó incluso ronco tras gritar el gol de Yastin Cuevas y aprovechó el momento para entregarle un consejo paternal que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

“Le dije que se preocupe solo de jugar. Nada de teñirse el pelo ni llenarse de aros por ahora, solo fútbol”, comentó Caszely, dejando en claro que ve en el delantero condiciones naturales de goleador.

Que dos referentes de la talla de Vidal y Caszely coincidan en destacar a un jugador de apenas 17 años no es algo habitual en Macul. Cuevas, con humildad y goles, comienza a responder en la cancha a una confianza que ilusiona al mundo albo.

Yastin Cuevas y su primer gol en el Estadio Monumental / Photosport

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo y cuándo podría volver a sumar minutos Yastin Cuevas?

La agenda aparece como una buena oportunidad para que Colo Colo siga dándole espacio a sus juveniles. Esta semana, el Cacique afrontará dos partidos donde Yastin Cuevas asoma como una alternativa real para seguir sumando minutos y confianza.

El primer escenario será este miércoles 11 de febrero, en la Noche Alba Solidaria, un amistoso ante Unión Española (20:00 horas) que podría servir para ver al canterano nuevamente en acción. Luego, el domingo 15, Colo Colo recibirá a Unión La Calera por el Campeonato Nacional, instancia donde Cuevas, tras su gol y el respaldo de Vidal, buscará seguir ganando espacio en la ofensiva alba.