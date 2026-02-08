Colo Colo encontró algo de oxígeno en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026 tras vencer a Everton en el Estadio Monumental. El triunfo entregó alivio en la tabla y descomprimió un inicio de torneo cargado de presión, aunque el funcionamiento colectivo volvió a dejar más dudas que certezas.

En ese escenario apareció una irrupción que cambió el clima en Macul. El ingreso de Yastin Cuevas, con gol incluido y protagonismo decisivo, encendió la ilusión del hincha y puso su nombre en el centro de la conversación alba.

❓ ¿Por qué Yastin Cuevas fue el factor decisivo del triunfo de Colo Colo?

Porque resolvió un partido cerrado cuando el equipo más lo necesitaba. El delantero respondió con personalidad, atacó los espacios sin complejos y coronó su actuación con su primer gol en el profesionalismo. En un encuentro trabado y de márgenes estrechos, su aparición fue el quiebre que inclinó la balanza y modificó el pulso emocional del estadio.

🔍 ¿Qué advertencia se activó tras la irrupción de Cuevas en el Monumental?

La necesidad de manejar con cautela el entusiasmo y no acelerar los tiempos de un juvenil que recién comienza. Colo Colo viene buscando respuestas inmediatas y, en ese contexto, cada aparición joven tiende a amplificar expectativas. El riesgo no está en ilusionarse, sino en transformar una buena noche en una exigencia permanente que termine condicionando el proceso.

En ese punto apareció un llamado claro a la mesura desde el análisis, poniendo el foco en el proceso y no en los paralelos apresurados. Fue ahí donde Cristián Arcos señaló en Radio ADN: “La tentación hoy en día es Yastin Cuevas, que muestra cosas interesantes, hace un gol y una gran jugada para el segundo, pero también hay que llevarse las cosas con la calma que corresponde. No significa que va a entrar y va a ser Lamine Yamal, eso no va a pasar”.

Luego el periodista reforzó la idea de un crecimiento progresivo: “Hay que llevarlo porque es un buen proyecto y la gente de Colo Colo te lo viene diciendo hace mucho rato. Hay que ir piano a piano”.

🔄 ¿Qué necesita Yastin Cuevas para afirmarse en Colo Colo?

Continuidad medida, respaldo del cuerpo técnico y un entorno que no lo empuje a saltarse etapas.

El juvenil mostró condiciones, personalidad y capacidad para responder en un momento caliente, pero su verdadero desafío será sostener ese rendimiento sin que el peso de la expectativa termine jugando en contra de su evolución.

🧠 ¿Qué dijo Yastin Cuevas tras vivir su noche más especial?

El propio jugador fue el primero en bajar el tono épico y poner el foco en lo colectivo. “El triunfo fue compañerismo, garra, hasta el final. ¿El gol? Gracias a Dios, primeramente. Siempre lo soñé, desde chico. Muy feliz, muy feliz”, señaló.

También destacó el apoyo de los referentes: “Muy bien, me apoya harto, me habla harto, igual que Maxi. Sólo agradecer, porque tienen experiencia. Escuchar siempre, me sirve mucho”.

Y cerró con una frase que explica su recorrido: “Llegué a los 11 años, me trajo mi abuelo que me está cuidando siempre. Gracias a Dios”.

🧠 En resumen

Colo Colo venció a Everton y sumó aire en el inicio del torneo.

Yastin Cuevas fue figura con gol y protagonismo decisivo.

Su irrupción encendió la ilusión, pero también una advertencia.

Desde el análisis se pidió calma y proceso gradual.

El propio jugador bajó el tono y destacó el trabajo colectivo.

