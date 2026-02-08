Colo Colo necesitaba una señal y la encontró en casa. El 2-0 ante Everton no solo significó los primeros tres puntos del Campeonato Nacional 2026, sino que también alivió un ambiente que venía cargado tras el golpe inicial ante Deportes Limache.

Con el triunfo, Fernando Ortiz gana oxígeno, el plantel suma certezas, aparecen buenas noticias en defensa y la dirigencia vuelve a mirar el mercado con otro ánimo. Aun así, no todo quedó resuelto: el funcionamiento sigue en discusión y las decisiones que vienen pueden marcar el rumbo del proyecto.

