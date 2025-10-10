Carlos Caszely volvió a encender el debate sobre el presente del fútbol chileno. Invitado a Los Tenores de Radio ADN, el ídolo albo repasó con crudeza el momento de las selecciones menores y dejó una sentencia que aún resuena: “Pellegrini es demasiado inteligente como para venir a la Selección”.

⚽ Pellegrini y La Roja: el análisis sin filtro de Caszely

Consultado por la posibilidad de ver a Manuel Pellegrini al mando del La Roja adulta, Caszely fue categórico. “No vino con Salah, que es su amigo, menos ahora. Él puede trabajar en Europa porque lo respetan, pero en Chile no. Al segundo partido que le vaya mal, lo destrozan”, sentenció.

El Rey del Metro Cuadrado sostuvo que el mayor problema no está en los técnicos, sino en la estructura. “No existe el consejo de presidentes, es el consejo de dueños. Llegan por el pago de la televisión y nada más”, lanzó, reflejando su desilusión por el manejo dirigencial.

🗣️ “¿Será tanta la soberbia de Córdova o de verdad cree que lo hicieron bien?”

Caszely cuestionó además la lectura táctica del Nicolás Córdova: “No sé lo que es métricas, nadie me ha sabido explicar. Si no soy técnico, no puedo hablar (…) Vicente Álvarez ha jugado con 200 personas y lo mete a jugar con 40.000 personas y es normal que haya presión, miedo. A Rossel lo pone de 9 y es segundo punta, él no sale a buscar y se perdió. Dijo que jugaron bien los tres partidos y el primero lo ganó por dos errores del arquero. ¿Será tanta la soberbia de Córdova o de verdad cree que lo hicieron bien?”, lanzó.

El exdelantero, lamentó que el balompié nacional “no tenga proyecto ni dirección”. Y sus dardos apuntaron directo al proceso Sub 20 de Córdova: “He hablado con seis clubes, están furiosos. Él trabajó dos años y no vimos ningún cambio”, aseguró, reflejando un malestar que —según contó— ya se comenta entre los dirigentes.