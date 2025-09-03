La polémica por la definición en los escritorios del duelo entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana 2025 sigue creciendo. Mientras en Conmebol aún no entregan un fallo definitivo, la discusión salió de la cancha y llegó a una de las voces más históricas del fútbol chileno.

En esta ocasión fue Carlos Caszely, ídolo de Colo Colo, quien no dudó en respaldar a la U y de paso, lanzar un fuerte dardo contra el cuadro argentino de Avellaneda.

⚽ Carlos Caszely y su ataque contra Independiente

En conversación con El Rompecabezas de Radio Agricultura, el Chino se descargó con todo. “Independiente con la U, esa cuestión estaba programada para joder a los hinchas de Universidad de Chile. No nos engañemos, los argentinos han sido tramposos siempre”, disparó sin filtro.

Caszely recordó episodios históricos para sostener su acusación, aludiendo a los polémicos audios de Julio Grondona. “Cuando muere Grondona salieron unos audios donde decía: ‘tranquilos que con los árbitros no puedo hacer nada, pero los lineman los tengo listos’. Están los audios, no me vengan a decir”, agregó.

🔥 Una defensa inesperada a la U

El ex delantero también citó ejemplos icónicos del fútbol trasandino, como el famoso gol con la mano de Diego Maradona. “Eso es trampa. Cuando el técnico de Independiente dice que hay que ganar como sea, confirma todo”, sentenció.

De esta manera, una de las figuras más importantes de la historia de Colo Colo terminó levantando la voz en defensa del archirrival, reflejando la tensión que genera la batalla entre la U e Independiente.