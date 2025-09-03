Universidad de Chile e Independiente siguen esperando la resolución de la Conmebol sobre el escándalo en Avellaneda. El partido de vuelta por octavos de la Copa Sudamericana terminó en tragedia tras los graves incidentes que obligaron a suspender el encuentro, y ahora mientras se espera la determinación, la atención se la lleva una insólita opción del equipo argentino para reanudar el partido.

Ambos clubes ya presentaron sus descargos, mientras que este martes acudieron presencialmente a la sede de la Conmebol. Ahora, todo queda en manos del organismo sudamericano, que debe determinar sanciones y definir qué equipo sigue en competencia.

⚽ Insólita opción de Conmebol: reiniciar todo el partido

Mientras el veredicto aún no se comunica, en Argentina surgió un rumor que sorprendió a todos. El medio partidista Infierno Rojo aseguró que uno de los escenarios en evaluación sería reiniciar el compromiso desde el primer segundo, borrando el empate 1-1 que estaba en curso y anulando la ventaja global que tenía la U por 2-1.

Según detallan, se barajan cinco alternativas: clasificación de Independiente, clasificación de Universidad de Chile, doble eliminación, reanudación desde los 47 minutos en cancha neutral y sin público, o bien la reanudación completa del partido.

🗣️GRINDETTI HABLÓ LUEGO DE LA AUDIENCIA



🔻Finalizada la audiencia en Conmebol que duró más de tres horas, Grindetti compartió sus sensaciones: “El Tribunal va a tomar una decisión en las próximas horas o días. No hay nada nuevo en la exposición de las partes. Hay que esperar”. pic.twitter.com/bpgg6oB8DP — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) September 2, 2025

🔥 Decisión clave y antecedentes que pesan

Aunque la opción de reiniciar todo aparece como la menos probable, la sola filtración ya encendió la polémica. Cabe recordar que al momento de la suspensión, la U tenía la clasificación en el bolsillo y, considerando precedentes, el castigo debería recaer en Independiente como local responsable.

El fallo se espera entre jueves y fin de semana. La definición quedará en manos de tres miembros neutrales del tribunal de disciplina de Conmebol.