Aníbal Mosa presentó una oferta para comprar las acciones de Blanco y Negro por un total de $9.912 millones. Su objetivo es convertirse en el máximo controlador de Colo Colo, pero recibió un portazo inesperado por parte del bloque opositor.

El escenario abre un nuevo foco de conflicto en la concesionaria que dirige los destinos del Cacique, a días de una nueva Junta Ordinaria de Accionistas.

Oferta de Aníbal Mosa por Colo Colo es rechazada por el Bloque Vial

El objetivo del actual presidente de Blanco y Negro es convertirse en el máximo controlador de Colo Colo para facilitar su mandato y la toma de decisiones al interior del directorio. Sin embargo, desde el Blooque Vial señalaron a En Cancha que “no podemos hablar por todos los accionistas, porque todavía tenemos una reunión, pero pronto la tendremos para ver caso a caso”.

Más allá de lo que pueda ocurrir en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril de 2026 a las 10:00 horas en el Estadio Monumental, desde el Bloque Vial expresaron su postura ante la oferta impulsada por Aníbal Mosa.

“Por mí, no le vendería por ningún motivo mis acciones a Aníbal Mosa. Creo que es una pésima decisión para el club y puede traer severas consecuencias”, dijo un representante del bloque opositor en el citado medio.

El objetivo del empresario puertomontino no es nada fácil. En febrero solo consiguió captar el 9,17% de las acciones que buscaba, pero lo hizo con una OPA (Oferta Pública de Adquisición) más baja. Esta vez el monto de la oferta es mayor, pero el resultado dependerá de si parte de los accionistas decide cambiar su postura y vender sus acciones.

Imágenes de la Junta Ordinaria de Accionistas del 2025 / ©Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Objetivo de la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro

En la reunión del próximo 29 de abril se revisarán los informes de los Auditores Externos, la aprobación rechazo de la memoria, balanca y los Estados Financieros de la Socidad, y entre otros puntos, también se realizará la elección de los miembros del directorio de la Sociedad.

Allí no sólo se tendrá que definir si Aníbal Mosa continuará siendo el presidente de Blanco y Negro, sino que también se decidirá quién tomará el lugar del fallecido director, Carlos Cortés.