Una terrible noticia sacude a Colo Colo en la previa de su duelo ante Unión La Calera en el estadio Monumental, ya que este domingo falleció el director de Blanco y Negro Carlos Cortés. La noticia fue confirmada por directores del bloque Vial en la concesionaria, lo que deja un profundo pesar en el club.

Según conocimos en Al Aire Libre, el motivo de su deceso es un infarto, el que se produjo esta mañana mientras estaba de vacaciones en Lago Ranco junto a su familia. Se espera una confirmación oficial por parte de Colo Colo.

📋 Quién era Carlos Cortés, director de Blanco y Negro que falleció este domingo

Carlos Cortés Guzmán era abogado de profesión y hace algunos años estaba en la mesa de Blanco y Negro (en 2019 llegó a la concesionaria). Su nombre se hizo conocido en 2025 por una pelea a golpes con Aníbal Mosa en una reunión de directorio.

Se tituló en la Universidad Católica y juró en 1995. Hasta su fallecimiento poseía un estudio jurídico llamado Cortés y Rodríguez Abogados.

Cortés fue vinculado en casos emblemáticos de nuestro país, como el Invernik, el Caso Coimas, el Caso Penta, Caso Colusiones y Anglo American.

Además, trabajó con el exministro de Hacienda Felipe Larraín (en un Gobierno de Sebastián Piñera), quien fue acusado por malversación de fondos en un viaje a la Universidad de Harvard.