Colo Colo y Unión La Calera juegan este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Monumental.

El Cacique viene de imponerse por 2-0 a Everton en la jornada anterior, mientras que el conjunto calerano derrotó 3-1 a Cobresal. El último enfrentamiento entre ambos fue el 23 de noviembre de 2025 y terminó con victoria alba por 4-1 sobre los cementeros.

📡 ¿Quién transmite en vivo Colo Colo vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2026?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Unión La Calera?

El partido Colo Colo vs Unión La Calera se jugará este domingo 15 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

🗓 Fecha: Domingo 15 de febrero

🕣 Hora: 20:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Monumental

🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Unión La Calera

Árbitro: Fernando Véjar.

1er asistente: Alan Sandoval.

2do asistente: Diego Gamboa.

Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa.

VAR: Rodrigo Carvajal.

AVAR: Claudio Urrutia.

⚪⚫ El XI de Colo Colo vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Joaquín Méndez, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Maximiliano Romero, Javier Correa.

🔴⚪ El XI de Unión La Calera vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Nicolás Avellaneda; Nicolás Palma, Rodrigo Cáseres, Bayron Oyarzo, Francisco Pozzo, Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Juan Requena, Cristopher Díaz, Daniel Gutiérrez y Joaquín Soto.

