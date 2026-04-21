El plan de Aníbal Mosa para hacerse con el control total de Colo Colo sigue en pie. El presidente de Blanco y Negro presentó una oferta por $9.912 millones para adquirir el paquete de acciones del bloque opositor y así convertirse en el máximo controlador del Cacique.

Si bien recibió un portazo, su intención provocó revuelo en la institución. A través de un comunicado de prensa, el Club Social y Deportivo manifestó su inquietud por la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) anunciada por Mosa, y aprovecharon la instancia para manifestar su disposición a asumir la presidencia de la concesionaria.

¿Qué dijo el Club Social sobre la OPA anunciada por Mosa en Colo Colo?

En el escrito compartido a través de sus redes sociales, el Club Social expresó su “preocupación” por la intención de Mosa de “alcanzar el dominio absoluto de los títulos accionarios de Blanco y Negro S.A”.

“De concretarse aquello, el control mayoritario de la concesionaria pasaría a depender de una sola persona, lo que podría generar un daño significativo en la gobernanza institucional y en la transparencia de la gestión, tal como ha ocurrido en otros clubes del país”, apuntaron.

En el documento, la corporación afirmó que un club como Colo Colo “requiere equilibrio en la toma de decisiones, las que deben realizarse de forma democrática, transversal y siempre pensando en el beneficio de la institución”.

¿El Club Social está dispuesto a asumir la presidencia de Blanco y Negro?

El Club Social aprovechó la instancia para manifestar públicamente su intención de encabezar Blanco y Negro, tal y como ocurrió en el pasado cuando Edmundo Valladares asumió la testera de la concesionaria.

“Declaramos nuestra disponibilidad para asumir, en representación del pueblo colocolino, la presidencia de Blanco y Negro S.A., y nos ponemos a disposición para profundizar nuestras propuestas”, señalaron.

“Podemos contribuir al desarrollo de una estrategia integral con un plan de trabajo que nos permita continuar avanzando en el desarrollo del fútbol, tanto masculino como femenino en todas sus categorías, y potenciando la idea de ser un club formador; seguir fortaleciendo el trabajo de nuestras ramas deportivas; y profundizar la participación de las socias y socios en la gestión de todo el club”, argumentaron.