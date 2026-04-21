La Universidad de Concepción recibirá este domingo a Colo Colo por la fecha 11 del Campeonato Nacional, con un aforo solicitado de 20.000 personas en el estadio Ester Roa Rebolledo. La distribución contempla 4.000 boletos para hinchas locales y 16.000 para fanáticos del Cacique, con la condición de residencia en la Región del Biobío.

La decisión generó cuestionamientos entre seguidores del Campanil, quienes apuntan a una eventual pérdida de localía. Desde el club, sin embargo, sostienen que el foco está puesto en asegurar un evento masivo con condiciones controladas y accesibles para el público.

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U. de Concepción defiende apertura a Colo Colo y política de precios

Desde la UdeC explicaron a ADN Deportes que la venta incluye una preventa preferente para sus abonados e hinchas, con el objetivo de evitar alzas desmedidas en comparación a otros partidos de alta convocatoria en el fútbol chileno.

En esa línea, el club enfatiza que el partido busca instalarse como un “espectáculo deportivo”, marcando distancia con prácticas habituales en este tipo de encuentros. La apertura a una alta presencia de público visitante responde, según su postura, a una planificación orientada al orden y a la capacidad real del recinto.

Precios definidos y acceso gratuito para menores de 12 años

La política de precios también fue parte central de la defensa del Campanil. El club aseguró que no buscará valores “excesivos” para este compromiso, manteniendo tarifas dentro de un rango acotado pese al interés que genera Colo Colo.

Las galerías tendrán un valor cercano a los $10.000, mientras que la tribuna Andes llegará a $20.000 y la zona VIP alcanzará los $35.000. Además, uno de los puntos que busca incentivar la asistencia es el ingreso liberado para menores de 12 años, medida poco habitual en este tipo de partidos.