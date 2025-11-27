La temporada en el fútbol uruguayo está a punto de llegar a su fin y con ello en Colo Colo ponen atención a lo que pueda suceder con Brayan Cortés en Peñarol, esto porque el préstamo del arquero en el conjunto Manya vence al término del próximo mes de diciembre y no hay certezas sobre lo que ocurrirá con el futuro del guardameta.

Aunque Cortés se apoderó rápidamente de la titularidad en su arribo a Peñarol a mediados de este 2025 su rendimiento en los últimos meses ha tenido altibajos, algo que mantiene las dudas en el equipo uruguayo de si hacer uso de la opción de compra que hay en su contrato, un punto por el que desde el Cacique empiezan a poner presión en vista del poco tiempo que les queda para decidir.

🫵 Aníbal Mosa deja un categórico recado a Peñarol por el futuro de Cortés

Todo este panorama en torno a qué pasará con Cortés de cara al 2026 fue abordado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien tras la reunión de directorio que tuvo Blanco y Negro este miércoles dejó en clara la postura de Colo Colo.

“Cuando hicimos el acuerdo con ellos, se estipuló una opción de compra. Si ellos quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que mandarnos un cheque“, señaló Mosa al respecto, dejándole un claro recado para apurar a Peñarol en su decisión.

Así mismo, subrayó que: “El contrato dice que, si Peñarol quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que pagar la opción de compra que está estipulada”.

Brayan Cortés sigue a la espera de lo que le depare su futuro/ © Photosport

💸 ¿Cuál es el monto que debiese pagar Peñarol a Colo Colo por Cortés?

De acuerdo a las negociaciones que hubo en el traspaso de Cortés a Peñarol, la opción de compra que tiene el cuadro uruguayo es de un valor aproximado a 1.4 millones de dólares, algo que deberán resolver pronto sobre si ejercerla o poner fin al vínculo y que el Indio deba volver al Estadio Monumental.