Brayan Cortés festejó sus primeros títulos en el extranjero. Hace algunos días, el portero se consagró campeón de la Copa Uruguay junto a Peñarol y el pasado domingo conquistó el trofeo del Torneo de Clausura junto al equipo al que arribó a mediados de año.

“Ha sido una semana maravillosa, redonda. Son mis primeros títulos afuera de Chile. Queda lo más importante, vienen partidos que son finales y hay que estar a la altura”, dijo tras la obtención de la segunda estrella en cinco días.

El golero partió desde Colo Colo a Uruguay a préstamo hasta fin de año, por lo que deberá retornar al Estadio Monumental en caso que la escuadra aurinegra no haga uso de la opción de compra. En medio de esta situación, el ‘Indio’ aclaró cuál es su postura.

🧤 Brayan Cortés y su estadía en Peñarol

En primer lugar, Brayan Cortés se refirió a su presente en Peñarol y cómo han sido estos meses jugando en el exterior. “Me han tocado partidos buenos y otros con errores. El equipo está fuerte. Nos hemos preparado y en este partido lo demostramos”, indicó.

“Es difícil, hay harta responsabilidad, pero disfruto del día a día. Vengo también de un equipo que es grande en Chile y sé lo que es esa responsabilidad. Me la tomo como tal y me preparo para aportar al equipo”, agregó.

👀 Brayan Cortés aclara su postura sobre volver a Colo Colo

Por último, Brayan Cortés tuvo palabras para su futuro, donde aclaró cuál es su postura, si continuar en Peñarol o regresar a Colo Colo de cara al 2026.

“Quiero seguir acá, si es que se da. Se verá en su momento. Estoy muy tranquilo, feliz. Vivo el día a día. Después se hablará. Estoy muy feliz, mi familia está bien y espero que eso se vea reflejado en la cancha”, sentenció.

⚽ Los números de Brayan Cortés en Peñarol

Desde su arribo a Peñarol a mediados del 2025, Brayan Cortés ha disputado un total de 1.530 minutos en 17 partidos con la camiseta del Manya. En ellos, ha recibido 14 goles y ha logrado mantener su portería en cero en 9 oportunidades.

