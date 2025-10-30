Brayan Cortés ha tenido un segundo semestre bien intenso en Peñarol, adueñándose rápidamente de la titularidad en el arco del elenco uruguayo, siendo figura en algunos partidos y apuntado como responsable de la derrota en algunos otros, pero lo cierto es que la noche de este miércoles el chileno finalmente pudo levantar su primer título con el Manya.

Cortés, que está a préstamo en Peñarol desde Colo Colo, se proclamó campeón de la Copa AUF del fútbol uruguayo luego que se equipo se impusiera por 2-0 sobre Plaza Colonia, fue el presidente del club Ignacio Ruglio quien se pronunció sobre el futuro que puede tener el guardameta nacional, dejando la incertidumbre al respecto con una profunda reflexión.

🤨 ¿Está Brayan Cortés en los planes de Peñarol para el 2026?

Tras la gesta del conjunto Carbonero en la Copa uruguaya, Ruglio se refirió a la proyección que existe con Brayan Cortés y si está en los planes del club para el próximo año, considerando que su préstamo desde Colo Colo vence a fines de este 2025.

Así, en diálogo con Sport 890, el timonel de Peñarol expresó que: “No hay más nada con Brayan Cortés, no hemos hecho absolutamente nada. Por ahora no hemos hecho nada. Diego (Aguirre) es el DT y no me ha nombrado, él dirige la parte deportiva de Peñarol”.

“Me escucharán repetirlo muy seguido: es Diego quien me dice anda atrás de este y no ha nombrado a Matías Arezo ni Brayan Cortés. Mientras no me diga, no voy a avanzar nada“, recalcó Ruglio al respecto, dejando en el aire el destino que tendrá el formado en Deportes Iquique, si seguirá en Peñarol o volverá a Colo Colo de cara al 2026.

Cortés espera por lo que le depare su futuro entre Peñarol y Colo Colo/ © Photosport

💸 ¿Cuánto debiese pagar Peñarol a Colo Colo por Brayan Cortés?

En caso que en Peñarol hubiese consenso en las partes para retener a Brayan Cortés debiesen hacer efectiva la opción de compra que hay en esta operación con Colo Colo.

Si el elenco aurinegro da ese paso, deberán desembolsar un monto de 1.4 millones de dólares por el Indio, cifra que llegaría directamente a las arcas económicas del Cacique.