Un cúmulo de asuntos por atender son los que tienen en Colo Colo pensando en el 2026 y uno de ellos es qué ocurriría con Brayan Cortés cuando venciera su préstamo en Peñarol, un escenario que solo tenía dos caminos, que el elenco Carbonero ejerciera la opción de compra o que debiese volver a Pedrero en los próximos días.

En medio de toda esta incertidumbre hubo declaraciones tanto desde Peñarol como en el Cacique por el futuro de Cortés, pero finalmente fue este miércoles que surgió una respuesta definitiva al respecto y que también puede resultar en otro inconveniente para la planificación que deben hacer en el estadio Monumental.

⚽ En Peñarol le muestran la puerta de salida a Brayan Cortés

El pasado domingo Brayan Cortés sufrió en cancha la derrota de Peñarol a manos de Nacional en la gran final del fútbol uruguayo, encuentro que dio término a la temporada del Manya y por ende comenzó rápidamente a comentarse de quiénes seguirán en el club a partir del próximo año.

En esa línea, en las últimas horas desde la dirigencia de Peñarol apuntaron que Cortés no forma parte de la consideración para el plantel del 2026.

Fue el directivo del club aurinegro, Rodolfo Cantino, quien en diálogo con Cooperativa Deportes señaló que el Indio está “Está 99% fuera” de Peñarol, argumentando que “tuvo buenos momentos y otros no tanto”, respecto a los aproximadamente 7 meses que jugó el golero chileno este año.

😮 ¿Vuelve Brayan Cortés a Colo Colo?

Con estas declaraciones de Cantino, todo indica que Peñarol no comprará a Brayan Cortés por los 1.4 millones de dólares que estipulaba el préstamo desde Colo Colo, por lo que sí o sí el arquero tendrá que pegar la vuelta a Chile para incorporarse al Popular, aunque habrá que esperar por si la decisión en Macul es retenerlo o buscarle nuevamente algún otro destino fuera del país para que continúe su carrera.