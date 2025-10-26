Brayan Cortés, portero de Colo Colo a préstamo en Peñarol, sigue sin consolidarse en el arco del equipo uruguayo. De hecho, este sábado tuvo una jornada para el olvido en la derrota por 2-0 frente a Cerro por la fecha 13 del campeonato charrúa.

El golero tuvo responsabilidad en ambos goles, por lo que se ha llenado de críticas de los hinchas carboneros, quienes incluso, han pedido en redes sociales que no lo retengan de cara a la próxima temporada.

Bajo una intensa lluvia, Peñarol visitó a Cerro en busca de seguir sacando distancia en la cima de la tabla de posiciones. Sin embargo, el equipo local abrió el marcador a los 24 minutos, cuando tras un centro desde un tiro libre, Cortés dudo y se quedó a medio camino, lo que fue aprovechado por Enzo Larrosa, quien con un cabezazo anotó la apertura de la cuenta.

Cuatro minutos más tarde, Ignacio Neira sirvió un tiro libre desde el sector izquierdo y envió el balón al área, el portero chileno volvió a salir dubitativo y se le escapó la pelota. Por suerte, la defensa reaccionó a tiempo y logró evitar un nuevo tanto de Cerro.

Sin embargo, ya en el complemento, el propio Neira fue el encargado de patear un nuevo tiro libre cargado a la izquierda. Aprovechando que el guardameta nacional se paró cargado al segundo palo, el volante remató al arco y dejó sin opciones a Cortés, anotando el 2-0 definitivo con el que Peñarol cayó por el torneo.

Esta situación provocó la molestia de los hinchas de Peñarol, quienes aprovecharon una publicación de la cuenta oficial del club en X para criticar duramente a Brayan Cortés.

“Hoy se tiene que entender que no es arquero para Peñarol”, “Se comió los dos goles”, “Es un espanto, “No hagan ningún esfuerzo a fin de año para retenerlo”, fueron algunas de los cuestionamientos de los fanáticos en contra del portero chileno.

