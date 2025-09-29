Fernando de Paul encendió las alarmas en Colo Colo tras su salida en camilla el viernes ante Deportes Iquique. El Tuto se lesionó después de una espectacular atajada que evitó un gol de los Dragones Celestes, pero el precio fue alto: dolor inmediato en la rodilla y gemelo izquierdo que hizo temer lo peor en Macul.

Los primeros reportes hablaban de una posible lesión grave que podría mandarlo al quirófano, dejando al Cacique en una situación compleja para el cierre de temporada. Sin embargo, este lunes llegaron noticias que tranquilizaron a los hinchas albos.

⚽ Fernando de Paul podrá estar en la recta final del campeonato

Según información de ESPN Chile, el arquero de 34 años presenta solo una lesión muscular en el gemelo, descartándose completamente problemas en su rodilla. Los exámenes realizados en la Clínica Meds confirmaron que no se trata de una dolencia de gravedad mayor.

El meta incluso pasó el fin de semana con su familia en Argentina y regresó en mejor estado anímico. De Paul tiene tiempo suficiente para recuperarse de cara al reinicio del Campeonato Nacional, cuando Colo Colo visite al líder Coquimbo Unido.