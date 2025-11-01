Colo Colo volvió al triunfo ante Ñublense y, aunque el resultado 1-0 trajo alivio en el Monumental, Fernando Ortiz aprovechó la conferencia postpartido para enviar señales claras al interior del camarín. El técnico argentino valoró la solidez del equipo, pero también deslizó mensajes con nombre y apellido

En su análisis, Ortiz destacó que “seguimos insistiendo en lo que pretendo como equipo… hicimos un partido equilibrado y sólido”, apuntando a la mejora defensiva del Cacique, que busca meterse en zona de copas internacionales.

⚽ Colo Colo retoma confianza con Fernando Ortiz al mando

El triunfo sobre Ñublense permitió a los albos acortar distancia en la tabla y recuperar confianza. Según Ortiz, “todos los partidos son finales”, reafirmando la exigencia interna para cumplir el objetivo continental.

El DT argentino sostuvo que el equipo mostró equilibrio entre defensa y ataque, con un rendimiento más estable. “Seguimos llegando con muchísimas ocasiones, y eso me deja tranquilo”, agregó el técnico, quien ha debido lidiar con lesiones y altibajos en nombres clave como Arturo Vidal y Correa.

🧠 El llamado de atención de Ortiz a Javier Correa

Uno de los puntos más comentados fue la sequía goleadora de Javier Correa, que suma seis partidos sin anotar. Ortiz fue claro: “Es nuestro goleador y emblema ofensivo, pero debe mantener la calma. Los goles llegarán, no puede apresurarse”.

El DT busca recuperar confianza en el atacante argentino, que había iniciado con alto rendimiento pero perdió finura en la definición. En Macul confían en que vuelva a su nivel, considerando su importancia para la clasificación a torneos internacionales.

🔥Esteban Pavez vuelve, pero sin garantías de titularidad

Esteban Pavez volvió a tener minutos tras ser marginado, aunque Ortiz dejó en claro que nada está asegurado. “Es un jugador más dentro del plantel. El lunes vuelve a competir por un lugar”, sostuvo.

El mensaje fue interpretado como un aviso de meritocracia interna, reflejo de la filosofía que el argentino intenta imponer: nadie tiene el puesto ganado. Además, el estratega actualizó la situación de Arturo Vidal, ausente por lesión: “Ha mejorado mucho, pero recién el lunes sabremos si está listo para volver”, comentó el DT albo.

💬Ortiz y su presente en Colo Colo: “Trabajo feliz”

A pesar de las presiones y las críticas, Ortiz se mostró sereno: “Estoy feliz desde el primer día. Sé lo que significa Colo Colo a nivel nacional e internacional”.El entrenador insistió en su compromiso con el proyecto albo y confía en cerrar la temporada con un cupo a copas internacionales.