Colo Colo protagonizó un empate de 2-2 con Deportes Limache en el cierre de la Fecha 25 del Campeonato Nacional, un resultado aciago para los albos al haber estado en ventaja gran parte del encuentro y sobre todo una jornada para el olvido del defensor central Sebastián Vegas.

El zaguero de los albos fue expulsado por doble amarilla cerca del final del primer tiempo y dejó a su equipo con 10, aunque en igualdad de condiciones ya que Limache también había sufrido previamente la misma situación con Yonathan Andía, este eso sí por roja directa. Frente a esta situación que pudo condicionar el desenlace del compromiso fue el técnico albo Fernando Ortiz quien le dejó una potente advertencia a su dirigido.

🗣 Ortiz le tira las orejas a Sebastián Vegas y le deja un tajante recado

Luego de terminado el encuentro entre albos y el elenco del tomate mecánico en el Estadio Nacional, el Tano Ortiz fue consultado en rueda de prensa por la situación de la expulsión de Vegas, mostrándose firme en su apreciación al respecto.

“Son situaciones que Sebastián (Vegas) debe saber manejar. Él es un jugador de experiencia que en cierto límite de cada amonestación tiene que controlar su temperamento”, comenzó diciendo el estratega del Cacique, en un recordatorio de que el ex Monterrey ya había sido expulsado en la Supercopa ante U de Chile.

Así mismo, apuntó que: ““No he visto para analizar y dar una respuesta más clara y coherente, pero tendrá que corregir eso Seba si quiere de nuevo competir con sus compañeros. Tendrá que tener en cuenta esas cosas”.

Vegas volvió a ser expulsado en Colo Colo y se perderá duelo clave/ © Photosport

❌ ¿ Qué partido se perderá Vegas en Colo Colo?

Con su expulsión ante Limache, Vegas quedará fuera del próximo encuentro de Colo Colo en el Campeonato, el cual será frente a Ñublense en Chillan este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00 horas de nuestro país.