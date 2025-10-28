Colo Colo sufrió un nuevo golpe en el Campeonato Nacional este lunes, cuando dejó escapar la ventaja ante Deportes Limache e igualó 2-2, complicando sus aspiraciones de conseguir un boleto a torneos internacionales el próximo año.

La temporada de los albos ha estado muy lejos de lo esperado, sobre todo considerando que se armaron para pelear el torneo y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

Por ello, en plena recta final de la Liga de Primera, en el Cacique ya comienzan a proyectar el 2026. En ese sentido, ya se especula con qué jugadores dejarán el Estadio Monumental debido a su rendimiento a lo largo del año.

😮 Colo Colo prepara una poda para el 2026

El desempeño del equipo no solo tiene disconformes a los hinchas de Colo Colo, sino que también a la dirigencia de Blanco y Negro, que ya trabaja en una importante reestructuración del plantel de cara a la próxima temporada.

En ese contexto, cinco jugadores terminan contrato a fin de año: Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Alexander Oroz. De ellos, es muy probable que cuatro dejen la institución.

Según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, “Isla, Amor, Vegas y Opazo no van a continuar”, informó el comunicador.

😨 No son los único que podrían dejar Colo Colo

De los cinco jugadores anteriormente mencionados solo Alexander Oroz podría seguir. Esto porque el atacante se encuentra recuperándose de una lesión y será sometido a una evaluación a fin de año para saber si el club apostará o no por su continuidad.

Sin embargo, Isla, Amor, Vegas y Opazo no serían los únicos en partir. Esto porque Salomón Rodríguez y Claudio Aquino también podrían decir adiós a Colo Colo.

De esta forma, se espera una salida importante de jugadores, por lo que la reestructuración será total en los albos que quieren olvidarse rápidamente de este año y ordenar el equipo de cara al 2026.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a jugar el próximo sábado 1 de noviembre cuando visite a Ñublense desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.



🔗 No te pierdas detalles de la actualidad de Colo Colo en Al Aire Libre.