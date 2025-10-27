Colo Colo no logra estabilidad en esta decisiva recta del Campeonato Nacional y el empate 2-2 con Deportes Limache de este lunes lo dejó en evidencia, pero a pesar que los albos siguen fuera de la zona de clasificación a copas internacionales el técnico Fernando Ortiz no pierde las esperanzas de poder enderezar el rumbo hacia dicho objetivo que les va quedando en un pobre centenario.

El Tano solo ganó un partido de los tres que ha dirigido por los puntos con el Cacique, y aunque no ha logrado impregnar del todo su idea de juego el estratega hizo un llamativo análisis de lo que proyecta con sus dirigidos hacia el cierre de la temporada.

👁 Ortiz irradia confianza para lo que le resta a Colo Colo en la temporada

Luego de la igualdad ante Limache, Fernando Ortiz atendió a los medios en conferencia e hizo un análisis contundente sobre cómo pretenden encarar el camino que les resta hacia el desenlace del torneo.

“Hacer un análisis rápido en mi cabeza cuesta. De la forma que se da el partido, hay mucha frustración. De parte mía y de los jugadores… El tiempo se acorta para clasificar a una copa, pero aún estamos a tiempo de poder revertirlo”, expresó de entrada el Tano.

Del mismo modo, apuntó que: “Se nos escapan dos puntos importantísimos pero seguimos sumando. El equipo que yo quiero, se ve. Hay que sostenerlo. El equipo de lo que conocí a lo que es el día de hoy, tiene una evolución”.

El Colo Colo de Ortiz sigue estando fuera de zona de copas internacionales/ © Photosport

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego de este empate con los limachinos, en Colo Colo deberán dar vuelta la página y enfocarse en su próximo reto, el cual será este sábado 1 de noviembre cuando visiten a Ñublense en el Nelson Oyarzún en duelo a jugarse desde las 18:00 horas de nuestro país.