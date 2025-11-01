Colo Colo enfrenta otra de sus “finales” este sábado en el Campeonato Nacional y con muy poco margen de regalar puntos si es que no quieren empezar a despedirse del objetivo de alcanzar un boleto a la próxima Copa Sudamericana, un escenario que al parecer tiene muy en cuenta el técnico Fernando Ortiz y que lo hizo golpear la mesa con una tajante decisión en el plantel.

Aunque no ha conseguido los resultados esperados en los pocos partidos que ha dirigido, lo cierto es que a Ortiz no le ha temblado la mano para tomar decisiones como haber sacado a Esteban Pavez de la titularidad, y de cara al encuentro de esta jornada ante Ñublense el Tano volvió a sorprender con otra de sus medidas.

😧 Ortiz se aburre y borra a cuestionado jugador de Colo Colo

En el Cacique saben que deben empezar a ganar todo lo que les queda en el torneo y el primer obstáculo es Ñublense en Chillán este sábado, por lo que al momento de darse a conocer la lista de convocados quedó en evidencia la potente visión de Fernando Ortiz sobre algunos jugadores.

En los últimos partidos de Colo Colo el DT argentino había vuelto a darle oportunidades al cuestionado delantero uruguayo Salomón Rodríguez debido a la baja de Javier Correa, pero el ex Godoy Cruz estuvo lejos de responder en cancha con un bajo rendimiento, tal como ha sido la tónica desde su llegada.

A partir de aquello, es que a Ortiz se le colmó la paciencia con Rodríguez y decidió dejarlo fuera incluso de la banca para el pleito con Ñublense, dándole un golpe de gracia al atacante por el que el Popular pagó casi 3 millones de dólares por su fichaje este 2025.

Salomón Rodríguez no cumple con las expectativas en Colo Colo/ © Photosport

📊 Los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo