Unión Española y Colo Colo animarán uno de los duelos más llamativos de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, pero el ambiente ya viene cargado antes de que suene el pitazo inicial. La razón no tiene que ver con lo futbolístico, sino con una decisión que cambió por completo el escenario que se esperaba en el Estadio Santa Laura.

Pese a que la dirigencia hispana estaba dispuesta a recibir a hinchas visitantes, el plan que incluía vender más de 3.500 entradas para la parcialidad de Colo Colo fue frenado abruptamente por la Delegación Presidencial Metropolitana. La autoridad determinó que no habrá venta de tickets para fanáticos albos este sábado.

⚽ Unión Española vs Colo Colo: el drástico veto a los hinchas visitantes

Todo parecía encaminado para que el recinto de Plaza Chacabuco albergara a una importante cantidad de hinchas colocolinos, quienes ya se preparaban para colmar las gradas de galería y Andes. Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, incluso había adelantado el plan en conversación con Independencia Hispana: “Tendremos público visitante, a falta de confirmación”.

Sin embargo, la confirmación llegó, pero para lo contrario. Según informó ADN Radio, la Delegación Presidencial Metropolitana decidió no autorizar la venta de entradas para seguidores del Cacique, por lo que solo los hinchas locales podrán asistir al duelo.

🔥 ¿Cómo llegan Unión Española y Colo Colo al partido?

Unión Española llega a este partido con la urgencia de sumar, ya que está en el penúltimo lugar de la tabla con apenas 21 puntos, en zona de descenso directo. Al frente, Colo Colo aparece octavo con 38 unidades y todavía ilusionado con volver a zona de copas internacionales.

El encuentro está programado para este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en Santa Laura. Será un partido clave en lo deportivo, pero también uno que dejó un fuerte capítulo fuera de la cancha antes del pitazo inicial.