Aníbal Mosa sorprendió este miércoles al dar un fuerte mensaje al plantel de Colo Colo y, particularmente, a Arturo Vidal, luego de ratificar al director técnico Fernando Ortiz para la temporada 2026.

Mosa respaldó con todo al DT, quien fue criticado públicamente por Vidal después del duelo con Audax Italiano, ya que al King no le gustó para nada su suplencia en ese y otros partidos de la temporada.

😱 El rayado de cancha de Mosa a Arturo Vidal por la continuidad de Ortiz en Colo Colo

Tras la reunión de directorio de Blanco y Negro en el estadio Monumental, Aníbal Mosa fue enfático: “Todos los jugadores se deben a lo que dicte el técnico de Colo Colo. Es decir, ellos tienen que seguir los parámetros, las conductas, los trabajos que les aplique el director técnico y cuerpo técnico. Eso es lo que tienen que hacer todos los jugadores de Colo Colo”.

“Lo que dijo Arturo Vidal o lo que dijeron algunos otros jugadores, la verdad de las cosas es historia, nosotros lo que nos convoca hoy día es mirar el futuro de Colo Colo. Ellos son jugadores de Colo Colo y ellos tienen que presentarse a la pretemporada cuando sea el 2 o 3 de enero y seguir las instrucciones que les dé el técnico”, añadió.

En la misma línea, expresó: “El jefe directo de los jugadores no soy yo, no es el gerente deportivo, no es el gerente general… es el director técnico de Colo Colo, que en este caso es Fernando Ortiz, que acaba de ser ratificado”.

“O sea, al que no le guste la decisión que tomó el directorio, tendrán que ellos ver qué hacer”, sentenció.

🗣️ La explicación de Mosa por la permanencia de Ortiz en Colo Colo

Aníbal Mosa también tuvo palabras para la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Lo que nos compete es básicamente el tema deportivo, el tema del trabajo, el tema de la disciplina, varias cosas que a nosotros nos llaman la atención y nos gustan de este cuerpo técnico, por eso que lo acabamos de confirmar”.

“Trajimos a Fernando en un momento bien crítico, para hacerse cargo de un equipo que él no armó, que no tuvo una pretemporada con el equipo, no pudo ser parte de la confección del equipo. Así que nosotros creemos que por el trabajo que ha mostrado y las distintas conductas que ellos tienen como cuerpo técnico, puede tener esta posibilidad nuevamente de seguir a cargo del club”, agregó.

De todas maneras, Mosa le puso presión al Tano Ortiz: “El objetivo es ser campeón, clasificar a las copas internacionales, ser protagonista del Campeonato Nacional. Esas son las exigencias que tiene el técnico. Tiene un contrato de extensión para el año 2026 y tiene una cláusula, también, de revisión terminada la primera rueda”.