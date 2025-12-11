Colo Colo cerró una semana clave de planificación con una decisión que marcó el rumbo deportivo del club: la continuidad de Fernando Ortiz fue ratificada por unanimidad y con un mandato ineludible. Para 2026, el Cacique debe volver a escena internacional, una obligación que trasciende lo futbolístico y toca directamente la estructura institucional del club.

Pero mientras Ortiz y Blanco y Negro afinan el diseño del nuevo plantel, un factor externo podría alterar todas las proyecciones. Este jueves, el Consejo de Presidentes votará la distribución de los cupos a torneos Conmebol, definiendo qué caminos clasificarán a Copa Libertadores y Sudamericana durante la temporada 2026. La decisión no solo ordenará el mapa competitivo: también determinará cuán estrecho —o peligroso— será el margen de error para Colo Colo.

🔎 ¿Cómo será el sistema de clasificación a copas internacionales en 2026?

La ANFP propone mantener ocho cupos internacionales, divididos en cuatro boletos para la Copa Libertadores y cuatro para la Copa Sudamericana, con acceso desde la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Copa Chile.

El periodista Sergio Godoy adelantó el esquema que Pablo Milad llevará a votación: un modelo que combina rendimiento anual, torneos paralelos y un partido decisivo capaz de cambiar el destino de un club grande o potenciar a un equipo emergente. Para Colo Colo, acostumbrado a copas y expuesto a críticas tras ausencias recientes, el mensaje es directo: 2026 no permite otro año sin clasificación.

⚽ ¿Cómo se reparten los cupos chilenos a la Copa Libertadores en la temporada 2026?

Conmebol asignó cuatro cupos directos a Chile, definidos así:

Chile 1: Campeón de la Liga de Primera 2026.

Campeón de la Liga de Primera 2026. Chile 2: Subcampeón de la Liga de Primera 2026.

Subcampeón de la Liga de Primera 2026. Chile 3: Campeón de la Copa de la Liga 2026.

Campeón de la Copa de la Liga 2026. Chile 4: Ganador del partido único entre el tercer lugar de la Liga de Primera y el campeón de la Copa Chile 2026.

Ese Chile 4 será una instancia de alta tensión: un mano a mano eliminatorio que puede coronar una campaña sólida… o dejar afuera a un gigante en 90 minutos. Para Colo Colo, es un escenario que debe evitar o enfrentar con plantel y momento óptimos.

🏆 ¿Qué cupos entregará Chile para la Copa Sudamericana en la temporada 2026?

Los otros cuatro boletos irán a la Sudamericana, bajo esta estructura:

Chile 1: Cuarto lugar de la Liga de Primera 2026.

Cuarto lugar de la Liga de Primera 2026. Chile 2: Quinto lugar.

Quinto lugar. Chile 3: Sexto lugar.

Sexto lugar. Chile 4: Perdedor del partido único por el Chile 4 de Libertadores.

Así, el duelo definitorio entrega dos premios internacionales: el ganador accede a la Libertadores y el perdedor asegura Sudamericana. Un modelo espejo al de ligas como Argentina o Colombia.

🧩 ¿Qué implica este modelo para Colo Colo y su proyecto deportivo 2026?

La hoja de ruta para Fernando Ortiz fue explicitada por Aníbal Mosa: “Los objetivos son claros: ser campeón, clasificar a las copas internacionales, ser protagonistas del Campeonato Nacional.”

El nuevo sistema presiona a Colo Colo a:

Competir arriba en la Liga de Primera para evitar definiciones al límite. Buscar rutas alternativas desde la Copa de la Liga. No fallar en partidos únicos, que históricamente han sido trampas para clubes grandes.

Quedar nuevamente fuera del escenario continental significaría un retroceso financiero, deportivo y de visibilidad internacional. El margen es mínimo y el contexto obliga a resultados inmediatos.

📰 En resumen

Chile mantendrá 4 cupos a Libertadores y 4 a Sudamericana para 2026.

El Chile 4 se definirá en un partido único entre el 3° de Liga y el campeón de Copa Chile.

El perdedor de esa llave irá directamente a la Sudamericana.

Colo Colo deberá mejorar regularidad y rendimiento para no quedar fuera.

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del Consejo de Presidentes, los cambios en los cupos internacionales y las decisiones que pueden impactar directamente a Colo Colo.