Colo Colo cerró una semana clave de planificación con una decisión que marcó el rumbo deportivo del club: la continuidad de Fernando Ortiz fue ratificada por unanimidad y con un mandato ineludible. Para 2026, el Cacique debe volver a escena internacional, una obligación que trasciende lo futbolístico y toca directamente la estructura institucional del club.
Pero mientras Ortiz y Blanco y Negro afinan el diseño del nuevo plantel, un factor externo podría alterar todas las proyecciones. Este jueves, el Consejo de Presidentes votará la distribución de los cupos a torneos Conmebol, definiendo qué caminos clasificarán a Copa Libertadores y Sudamericana durante la temporada 2026. La decisión no solo ordenará el mapa competitivo: también determinará cuán estrecho —o peligroso— será el margen de error para Colo Colo.
🔎 ¿Cómo será el sistema de clasificación a copas internacionales en 2026?
La ANFP propone mantener ocho cupos internacionales, divididos en cuatro boletos para la Copa Libertadores y cuatro para la Copa Sudamericana, con acceso desde la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Copa Chile.
El periodista Sergio Godoy adelantó el esquema que Pablo Milad llevará a votación: un modelo que combina rendimiento anual, torneos paralelos y un partido decisivo capaz de cambiar el destino de un club grande o potenciar a un equipo emergente. Para Colo Colo, acostumbrado a copas y expuesto a críticas tras ausencias recientes, el mensaje es directo: 2026 no permite otro año sin clasificación.
⚽ ¿Cómo se reparten los cupos chilenos a la Copa Libertadores en la temporada 2026?
Conmebol asignó cuatro cupos directos a Chile, definidos así:
- Chile 1: Campeón de la Liga de Primera 2026.
- Chile 2: Subcampeón de la Liga de Primera 2026.
- Chile 3: Campeón de la Copa de la Liga 2026.
- Chile 4: Ganador del partido único entre el tercer lugar de la Liga de Primera y el campeón de la Copa Chile 2026.
Ese Chile 4 será una instancia de alta tensión: un mano a mano eliminatorio que puede coronar una campaña sólida… o dejar afuera a un gigante en 90 minutos. Para Colo Colo, es un escenario que debe evitar o enfrentar con plantel y momento óptimos.
🏆 ¿Qué cupos entregará Chile para la Copa Sudamericana en la temporada 2026?
Los otros cuatro boletos irán a la Sudamericana, bajo esta estructura:
- Chile 1: Cuarto lugar de la Liga de Primera 2026.
- Chile 2: Quinto lugar.
- Chile 3: Sexto lugar.
- Chile 4: Perdedor del partido único por el Chile 4 de Libertadores.
Así, el duelo definitorio entrega dos premios internacionales: el ganador accede a la Libertadores y el perdedor asegura Sudamericana. Un modelo espejo al de ligas como Argentina o Colombia.
🧩 ¿Qué implica este modelo para Colo Colo y su proyecto deportivo 2026?
La hoja de ruta para Fernando Ortiz fue explicitada por Aníbal Mosa: “Los objetivos son claros: ser campeón, clasificar a las copas internacionales, ser protagonistas del Campeonato Nacional.”
El nuevo sistema presiona a Colo Colo a:
- Competir arriba en la Liga de Primera para evitar definiciones al límite.
- Buscar rutas alternativas desde la Copa de la Liga.
- No fallar en partidos únicos, que históricamente han sido trampas para clubes grandes.
Quedar nuevamente fuera del escenario continental significaría un retroceso financiero, deportivo y de visibilidad internacional. El margen es mínimo y el contexto obliga a resultados inmediatos.
📰 En resumen
- Chile mantendrá 4 cupos a Libertadores y 4 a Sudamericana para 2026.
- El Chile 4 se definirá en un partido único entre el 3° de Liga y el campeón de Copa Chile.
- El perdedor de esa llave irá directamente a la Sudamericana.
- Colo Colo deberá mejorar regularidad y rendimiento para no quedar fuera.
