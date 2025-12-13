Colo Colo comienza a mirar de frente el 2026 luego de cerrar una temporada para el olvido. Sin presencia internacional y con un plantel en proceso de reordenamiento, Blanco y Negro apostó por la continuidad de Fernando Ortiz y por una pretemporada intensa, con evaluación profunda del plantel y amistosos internacionales que permitan corregir el rumbo antes del arranque oficial.

Con el torneo proyectado para mediados de enero y un margen de error mínimo, la planificación temprana será determinante para un equipo que solo competirá a nivel local y que necesita recuperar competitividad desde el primer partido.

❓ ¿Cuándo empieza la pretemporada de Colo Colo 2026?

La pretemporada de Colo Colo comenzará oficialmente el sábado 3 de enero de 2026, según información confirmada por Al Aire Libre.

Ese día, el plantel albo regresará de sus vacaciones para someterse a exámenes médicos y evaluaciones físicas, marcando el inicio formal de los trabajos de preparación para la nueva temporada. El equipo contará con un calendario ajustado y sin margen para improvisaciones, tras casi un mes de receso luego del término del Campeonato Nacional 2025.

❓ ¿Dónde será la pretemporada de Colo Colo?

La primera etapa de la pretemporada se desarrollará íntegramente en Chile, con dos puntos clave:

Clínica Meds : exámenes médicos iniciales.

: exámenes médicos iniciales. Complejo Deportivo del Sifup, en Pirque: entrenamientos durante los primeros 10 días.

En este periodo, Fernando Ortiz comenzará a definir el nuevo orden interno del plantel, evaluando:

Jugadores que continúan.

Futbolistas que regresan de préstamo.

Juveniles que buscan consolidarse en el primer equipo.

Posibles refuerzos que puedan incorporarse durante enero.

❓ ¿Colo Colo jugará la Serie Río de la Plata 2026 y qué rivales podría enfrentar?

Sí. Colo Colo volverá a disputar la Serie Río de la Plata como parte de su preparación para la temporada 2026. El torneo amistoso de verano se desarrollará en Uruguay, entre el 18 y el 25 de enero, y reunirá a clubes sudamericanos de primer nivel.

El Cacique será uno de los equipos chilenos presentes en el certamen, junto a Deportes Concepción, club que confirmó oficialmente su participación tras lograr el ascenso a Primera División. El propio presidente del León de Collao, Diego Livinstone, ratificó la presencia del elenco lila en el torneo.

Entre los posibles rivales internacionales que podrían enfrentar los albos, aparecen equipos como:

Peñarol y Nacional (Uruguay)

y (Uruguay) Cerro Porteño (Paraguay)

(Paraguay) Alianza Lima (Perú)

(Perú) San Lorenzo, Huracán, Vélez y Atlético Tucumán (Argentina)

Universidad Católica también fue invitada, pero declinó participar debido a su clasificación a la Supercopa del fútbol chileno, que se disputa en las mismas fechas.

❓ El calendario de los partidos de pretemporada de Colo Colo

Aunque el fixture oficial aún no ha sido publicado, la planificación contempla que Colo Colo dispute:

Dos partidos amistosos internacionales

En el marco de la Serie Río de la Plata

Frente a rivales extranjeros (por confirmar)

Tal como en ediciones anteriores, los encuentros del torneo contarían con transmisión por ESPN y Disney+, señal habitual del certamen de verano en Uruguay.

❓ ¿Qué torneos jugará Colo Colo en 2026?

El calendario del Cacique para 2026 estará marcado exclusivamente por competencias nacionales, luego de quedar fuera de torneos internacionales.

Colo Colo disputará:

Campeonato Nacional 2026

Copa Chile 2026

Copa de la Liga (nuevo formato)

El club no jugará Copa Libertadores, Copa Sudamericana ni Supercopa, lo que reduce la cantidad de partidos, pero aumenta la presión por competir y pelear arriba a nivel local.

❓ ¿Por qué la pretemporada será clave para el Colo Colo 2026?

La pretemporada será determinante por varios factores estructurales:

Fernando Ortiz tendrá su primer proceso completo de preparación .

. Se evaluará a jugadores que regresan de préstamo.

El presupuesto para refuerzos será acotado .

. El plantel será más corto, sin competencia internacional.

Los amistosos definirán jerarquías, titulares y roles.

Con un calendario menos cargado, el énfasis estará en armar un equipo equilibrado, competitivo y físicamente preparado, evitando los errores de planificación que marcaron la temporada anterior.

📰 En resumen

Colo Colo inicia su pretemporada el 3 de enero de 2026 .

. Los primeros entrenamientos serán en el Complejo del Sifup, en Pirque .

. El equipo viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata .

. Jugará amistosos internacionales ante rivales sudamericanos.

En 2026 solo competirá en torneos nacionales.

