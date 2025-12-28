Colo Colo viene de un 2025 que nadie en Macul quiere volver a vivir. Sin títulos, sin competencias internacionales para 2026 y con una hinchada inquieta, el inicio del nuevo año aparece como una obligación: ordenarse, entrenar y recuperar la jerarquía.

Por lo mismo, el cuerpo técnico de Fernando Ortiz y la dirigencia encabezada por Aníbal Mosa trazaron un plan que incluye el regreso anticipado al trabajo, exámenes médicos y una pretemporada fuera del Monumental. La idea es clara: sacar al plantel de la rutina diaria y enfocarlo de lleno en el próximo año.

🏔️ Colo Colo realizará su pretemporada en el complejo del SIFUP, en Pirque

El Cacique no trabajará en el Estadio Monumental. Según Radio ADN, el plantel albo comenzará los controles médicos el 3 de enero y el 5 de enero se trasladará al complejo del SIFUP en Pirque para iniciar la pretemporada.

El objetivo es desarrollar el trabajo en régimen cerrado, con alojamiento y doble jornada, buscando competir en:

Campeonato Nacional

Copa Chile

Copa de la Liga

🧭 Cuándo vuelve el plantel a entrenar y quién es el primer refuerzo confirmado

El regreso del plantel está fijado para el 3 de enero, con exámenes médicos parcelados y evaluaciones físicas.

Hasta ahora, el único fichaje confirmado es Matías Fernández, quien se suma a un equipo que buscará renovar su imagen en 2026 y volver a pelear arriba en el torneo chileno.