Colo Colo se movió en el mercado de forma rápida. Después de un 2025 que dejó muchísimas dudas, el Cacique no perdió tiempo y cerró la contratación de Matías Fernández Cordero como su primer refuerzo para la próxima temporada. El chileno de 30 años, firmó contrato hasta diciembre de 2026 con opción de extensión, marcando el primer paso de un proyecto defensivo que busca recuperar solidez.

El lateral derecho superó sin inconvenientes los exámenes médicos en Clínica Meds y selló su vinculo en el Monumental junto a Aníbal Mosa y Daniel Morón.

🛡️ Fernández: la pieza defensiva que Colo Colo necesitaba

El defensor llega con números que hablan por sí solos: 42 compromisos con Independiente del Valle, superando los 3.500 minutos en cancha. Regularidad, consistencia y solidez defensiva son sus sellos, precisamente lo que se escapó en el Cacique durante el último ciclo.

Su experiencia continental es otro activo valioso. Fernández disputó la Sudamericana, la Recopa y además ganó 5 títulos con el equipo ecuatoriano: Copa Ecuador, Supercopa de Ecuador, la Serie A, Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

El oriundo de Valparaíso se sumará a los trabajos a partir del 3 de enero cuando los jugadores regresen de vacaciones. Para esa fecha, la dirigencia del Cacique pretende tener a todos los refuerzos y comenzar la preparación con plantel completo de cara al 2026.