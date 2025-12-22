En Colo Colo el foco ya no está solo en reducir el plantel o ajustar el presupuesto. El arco, una zona que parecía resuelta, volvió a instalarse como tema estratégico para el 2026. Sin copas internacionales y con margen de error mínimo, cualquier decisión pesa más de lo habitual.

En ese contexto apareció un nombre que no es casual ni improvisado. Hay conocimiento previo, conversaciones reales y una señal clara desde el entorno del jugador. El problema es que el deseo no alcanza: el escenario tiene más actores y la definición no depende exclusivamente del Monumental.

🔍 ¿Por qué Colo Colo volvió a mirar a Esteban Andrada para el 2026?

La evaluación del arco entró en una fase más profunda. Fernando de Paul cerró el año como titular, pero el escenario para la próxima temporada es distinto: menos partidos, exigencia inmediata y una presión permanente por resultados.

En ese análisis, el nombre de Andrada volvió a escena por razones concretas: experiencia en clubes grandes, liderazgo en contextos exigentes y un conocimiento directo por parte del cuerpo técnico. No es un nombre al azar ni un ofrecimiento de mercado.

🧤 ¿Qué rol juega Fernando Ortiz en esta opción?

El DT es una pieza central. Ortiz conoce a Andrada desde su etapa en México y sabe qué puede ofrecer dentro y fuera de la cancha. En un Colo Colo que necesita certezas más que apuestas, el perfil del arquero encaja con lo que busca el cuerpo técnico. No se trata solo de atajar, sino de ordenar una última línea que en 2025 vivió demasiada inestabilidad.

📞 ¿Existen contactos reales entre Colo Colo y el entorno de Esteban Andrada?

Sí, y fueron confirmados públicamente. El representante del jugador, Luciano Nicotra, fue claro al transparentar el escenario actual:

“Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo, eso es lo que me ha dicho. Es cierto que ya hemos tenido contactos con el club chileno. Acaba de jugar su último partido con Zaragoza, antes del receso, club con el que tiene contrato hasta junio próximo”.

🧩 ¿Quién tiene la última palabra en la negociación?

Aquí aparece el verdadero dilema. Andrada pertenece a Monterrey, con contrato vigente hasta 2027, y actualmente está cedido en Real Zaragoza. Y ese detalle cambia todo. Nicotra lo explicó sin rodeos:

“Andrada tiene contrato con Monterrey hasta junio de 2027. Yo, esta semana, hablaré con Zaragoza para ver la posibilidad de su salida. Al menos en lo inmediato, el club español es el que tiene la última palabra”. Es decir, antes de pensar en Macul, la llave está en Europa… y luego en México.

🔄 ¿Qué pasa con el resto del arco de Colo Colo?

El escenario interno también empuja decisiones. Brayan Cortés terminó su préstamo en Peñarol y hoy negocia un nuevo destino, con México como opción concreta. Eduardo Villanueva, en tanto, saldría a préstamo para sumar minutos. Eso deja a Fernando de Paul como única certeza, pero sin competencia directa. Ahí es donde Colo Colo debe decidir si apuesta por continuidad o si suma un arquero con peso inmediato.

El contexto económico manda. Colo Colo ajusta contratos, mide cada movimiento y prioriza fórmulas flexibles. Cualquier llegada debe calzar con un presupuesto acotado y sin ingresos internacionales. Andrada quiere venir. El DT lo conoce. El contacto existe. Pero destrabar dos negociaciones externas y encontrar un encaje financiero adecuado hace que el escenario esté lejos de resolverse rápido.

📰 EN RESUMEN

Colo Colo reabrió la evaluación del arco para 2026

Esteban Andrada quiere llegar al Monumental

Fernando Ortiz impulsó su nombre

Hay contactos confirmados con su entorno

Zaragoza y Monterrey tienen la llave de la negociación

El dilema del arco sigue abierto en Macul

📣 Sigue en AlAireLibre.cl todas las novedades del mercado de Colo Colo, las decisiones del cuerpo técnico y los movimientos que pueden marcar el inicio del 2026 en el Monumental.