La más reciente novela que tiene el mercado de pases de Colo Colo involucra al delantero de Deportes Limache, Daniel Popín Castro, quien apareció en el radar de los albos de cara al 2026 y aunque desde el elenco de la Quinta Región advirtieron que no lo dejarán partir fácil, en el Estadio Monumental ya preparan una nueva fórmula con el fin de poder incorporar a uno de los delanteros revelación de la última temporada en la Primera División.

Hace solo unos días atrás el presidente de Limache, César Villegas, fue tajante al avisar a Colo Colo que no dejarían partir a Castro por menos de 700 mil dólares por el 80% de su pase, esto luego que el Cacique ofreciera alrededor de 250 mil de la moneda norteamericana, por lo que desde la gerencia deportiva del Cacique tienen en mente una mejor propuesta que pueda dar resultados en la negociación con los Cerveceros.

🔄 Colo Colo tiene en mente el trueque que puede facilitar la llegada de Popin Castro

Tras el primer portazo que recibieron en Colo Colo desde Limache por Popin, en el cuadro Popular no darían el brazo a torcer y ya manejan una nueva alternativa para poder llevar a buen puerto las tratativas.

Resulta que de acuerdo a lo reportado por el medio partidario Dale albo, el volante de 21 años Bastián Silva pertenece a Colo Colo y jugó cedido durante este 2025 en Limache, siendo pieza fundamental sobre todo en los últimos meses para ayudar en la permanencia del Tomate Mecánico en la categoría, por lo que la intención del club sería hacer efectiva su compra con miras al próximo año.

A raíz de ello, es que el citado portal indica que Colo Colo utilizaría a Silva como moneda de pago y elevar el monto que ofreció en un inicio a los 400 mil dólares con el fin de poder llegar a un acuerdo por el fichaje de Daniel Castro, una propuesta que deberían evaluar ambas partes en los próximos días.

Colo Colo no se rinde en su intento de fichar a Daniel Castro/ © Photosport

📊 Los números de Daniel Castro con Limache en 2025