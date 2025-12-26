Colo Colo se mueve en silencio, pero volvieron a responderle fuerte tras una oferta insuficiente. Sin torneos internacionales y con una billetera sumamente apretada, el equipo albo busca nombres que rindan de inmediato y no desordenen la caja. En ese escenario apareció Daniel “Popín” Castro, uno de los goleadores del campeonato y figura indiscutida de Deportes Limache.

Los 17 tantos del delantero lo pusieron rápidamente en carpeta en Macul. Sin embargo, el primer acercamiento económico estuvo lejos de convencer en la dirigencia tomatera. La oferta fue considerada baja y la respuesta no quedó solo en una negativa privada: terminó convirtiéndose en un mensaje público que hoy condiciona toda la operación.

⚽ “Si lo quieren…”: Limache marca la cancha por Popín Castro

Fue el presidente de Deportes Limache, César Villegas, quien se encargó de fijar la postura del club sin rodeos. En conversación con El Mercurio, el dirigente dejó claro que Popín Castro no es solo un buen goleador. “Nosotros tenemos una postura en cuanto al jugador; es distinto en cuanto a sus capacidades futbolísticas, pero principalmente en su arraigo e identificación con el club“, señaló.

La frase que encendió las alarmas en Colo Colo vino después y apuntó directo a la escualida billetera alba: “Hoy por hoy estamos planificando el plantel 2026 con Daniel y si alguien lo quiere, tiene que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. Se gastan millones de dólares en jugadores extranjeros y el jugador nacional es castigado económicamente“, agregó.

🔍 Colo Colo, billetera corta y una decisión incómoda

En el Monumental saben que el interés existe, pero también que el margen es mínimo. La propuesta inicial reflejó la realidad alba: contrato corto, cifras ajustadas y una apuesta controlada. Limache, en cambio, no tiene apuro. Ve a Castro como pieza central de su proyecto y no está dispuesto a soltarlo sin una señal fuerte.

Las conversaciones, eso sí, no han terminado. El diálogo continúa, aunque el escenario ya cambió. Colo Colo deberá decidir si estira la cuerda o si asume que este mercado también tiene límites.