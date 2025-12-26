Colo Colo enfrenta un mercado de pases para nada sencillo. Los albos no tendrán competencias internacionales el 2026, por lo que su presupuesto es más acotado. Y si bien ya tienen a un refuerzo confirmado, la búsqueda para sumar más nombres se ha complicado.

El objetivo de la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón es sumar nombres que rindan rápidamente, pero sin gastar demasiado. Y en ese contexto surgió el nombre de Daniel Castro de Deportes Limache.

‘Popín’ fue uno de los grandes valores del pasado Campeonato Nacional y el Cacique se interesó rápidamente en él, pero para quedarse con sus servicios, en el Estadio Monumental deberán desembolsar una importante cifra.

💰 El monto que deberá pagar Colo Colo por Popín Castro

En las últimas horas el presidente de Deportes Limache, César Villegas, encendió el debate en medio del interés de Colo Colo por el atacante. “Hoy por hoy estamos planificando el plantel 2026 con Daniel y si alguien lo quiere, tiene que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. se gastan millones de dólares en jugadores extranjeros y el jugador nacional es castigado económicamente”, dijo el mandamás de la institución en diálogo con El Mercurio.

Y si bien Villegas no reveló por cuánto dinero están dispuestos a dejar partir a Castro, fue Radio ADN quien reveló el monto. De acuerdo al citado medio, la escuadra tomatera pide 700 mil dólares por el 80% del jugador, cifra que deberá pagar Blanco y Negro si quiere quedarse con su carta.

Dicho monto sube 1,2 millones de la divisa norteamericana si es un equipo extranjero el que quiera hacerse con el futbolista. Esto en medio de los sondeos de Newell’s Old Boys, escuadra que habría ofrecido alrededor de 600 mil dólares por Castro.

⚽ Los números de Daniel Castro en Deportes Limache el 2025

Durante este 2025, Daniel Castro fue la principal figura de Deportes Limache tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Chile. En este último torneo, el elenco cervecero alcanzó la final, instancia donde cayó en penales frente a Huachipato.

A lo largo de la temporada, ‘Popín’ jugó un total de 2.708 minutos en 36 partidos, anotó 17 goles y aportó 3 asistencias, lo que lo convierte en un agente ofensivo importante en el fútbol chileno.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de la actualidad de Colo Colo.