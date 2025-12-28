Víctor Dávila vuelve a entrar al radar del fútbol chileno… pero no precisamente por un retorno inmediato al país. El delantero nacional vive horas claves en el América de México, donde perdió protagonismo durante el último semestre y todo apunta a que cambiará de club para la temporada 2026.

La situación reabre un viejo deseo de Colo Colo, que ya tanteó su nombre en mercados anteriores. Sin embargo, hoy la realidad marca algo distinto: el Cacique no sólo compite tarde, sino que además aparece un obstáculo concreto entre el delantero y Macul.

🦅 Víctor Dávila prepara su salida del América

El presente de Dávila en América está prácticamente sentenciado. Apenas sumó minutos en el último torneo, convirtió un gol en 13 partidos y su inasistencia en los entrenamientos recientes terminó por encender todas las alarmas.

Según TV Azteca, el club mexicano ya escucha ofertas y ve con buenos ojos una salida del chileno para liberar cupo de extranjero y dar un nuevo salto en el mercado.

pocos minutos

bajo protagonismo

América dispuesto a negociar

intención del jugador de cambiar de aire

🔴 Necaxa entra en escena y complica el sueño albo

Uno de los más interesados es Necaxa, donde Dávila ya jugó y fue campeón en 2018. El regreso está muy bien evaluado en Aguascalientes y el delantero chileno incluso podría entrar como moneda de cambio en otra operación.

El movimiento se enmarca en las tratativas entre América y Necaxa por Agustín Palavecino. El cuadro de los Rayos pidió por Dávila y dinero extra para cerrar el trato, algo que por ahora mantiene las conversaciones en pausa, pero con el chileno bien posicionado para volver.

Este escenario deja a Colo Colo en un segundo plano: el club albo ya había tenido contactos por Dávila en 2024, pero hoy el mercado mexicano lleva la delantera.

🟢 León también quiere a Dávila y suma presión al mercado

El otro club que aparece fuerte es León, donde el atacante chileno vivió su mejor etapa reciente: 32 goles y título de Concachampions 2023. Allí, además, podría reencontrarse con el seleccionado chileno Rodrigo Echeverría.

Con dos interesados reales en México, el panorama es claro:

América lo deja salir

Necaxa lo quiere de regreso

León lo pretende otra vez

Colo Colo queda condicionado

El obstáculo para el Cacique no es sólo económico: es llegar a tiempo a una carrera que parece ir muy rápido.