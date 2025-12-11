Colo Colo tuvo un 2025 para el olvido. Los albos no cumplieron con ninguno de los objetivos fijados a inicios de temporada y se quedaron con las manos vacías en el año de su centenario.

Pese a ello, el directorio ratificó a Fernando Ortiz en la banca, por lo que el entrenador será el encargado de comandar al equipo el 2026.

Esto en medio de la polémica que se desató a raíz de los dichos de Arturo Vidal, quien se molestó por no ser desde la partida en el último partido del Cacique en el Campeonato Nacional.

😮 Destapan el motivo del quiebre entre Vidal y Ortiz en Colo Colo

Tras el fracaso en el torneo, en el diario El Mercurio revelaron un supuesto quiebre entre el referente del equipo y el entrenador. Incluso una fuente al interior del directorio de Blanco y Negro señaló al citado medio que “uno de los dos, Vidal u Ortiz, se va a ir del club, porque después de todo lo que pasó es imposible que trabajen juntos”.

Esta jornada quien entregó más detalles de aquel quiebre fue el periodista de Radio ADN, Cristián Arcos. “Los dirigentes te filtran info. Y los dirigentes de los tres bandos querían que le pusieran los puntos sobre las íes a Vidal. Ninguno lo hizo hasta Ortiz, que fue el único que se las cantó, de acuerdo al directorio”, dijo el comunicador.

😱 El potente cara a cara entre Ortiz y Vidal en Colo Colo

En ese sentido, Arcos destapó un potente cara a cara entre ambos. “No lo hizo nadie antes, el enfrentarlo delante del grupo y decirle ‘no me llega a esta hora a entrenar ni en estas condiciones’. No quiero ser más claro, porque hay cosas que tienen que ver con la privacidad de las personas”, señaló.

Asimismo, Ortiz le habría dicho a Vidal “usted no puede hacer esto, porque es una falta de respeto para sus compañeros. El único entrenador que se lo dijo fue Ortiz, de acuerdo a la visión del directorio”.

Por último, el periodista apuntó que prefiere no entregar más detalles porque sería “entrar en un terreno de Vidal que a mí en particular no me gusta mucho”.

Así las cosas, Colo Colo suma un nuevo problema, puesto que Ortiz ya está ratificado para la próxima temporada, lo que podría complicar el futuro de Arturo Vidal en la institución.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de Colo Colo.