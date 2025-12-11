En Colo Colo tienen pleno conocimiento de las importantes pérdidas económicas que sufrieron a lo largo de este 2025 en una paupérrima temporada en la que no pudieron cumplir ninguno de los objetivos propuestos, por lo que con el fin de recuperar algo de dinero de cara al próximo año en la interna del club se han mostrado dispuestos a vender a dos de sus mayores figuras en el plantel, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

Cepeda es de los jugadores más valiosos en el fútbol chileno y por ende dentro del plantel de Colo Colo, pero en las últimas horas el zurdo atacante recibió un duro golpe que puede interferir en los planes del Cacique de sacar provecho por una inminente venta de su jugador al extranjero.

🫨 La preocupación asoma en Colo Colo por la baja en la valorización de Cepeda

Justamente esta semana se reveló que desde la agencia de representación de Lucas Cepeda le estaban buscando club en el fútbol español y desde Colo Colo se pondrían a disposición de una venta no menor a los 2.5 millones de euros por la mitad de su pase, una cifra considerablemente menor a la tasación de casi 4 millones que rodeaba al seleccionado chileno hasta hace algunas semanas.

Igualmente, aunque Cepeda fue de los rendimientos más rescatables en este opaco 2025 de Colo Colo, sorpresa causó la baja en su valor de mercado en la actualización semanal del portal especializado Transfermarkt, que puso un valor de 3.2 millones de euros por el ex Santiago Wanderers, unos 300 mil dólares menos de su anterior cifra.

Esta situación le trae una complicación inesperada a Colo Colo, que de vender a Cepeda recibirá un monto aún menor a la que esperaban por la ficha de una de sus grandes figuras en estos dos últimos años, aunque con los problemas de caja de Colo Colo es posible que no se hagan mayores problemas en aceptar una oferta no del todo acorde a las expectativas.

Colo Colo lamenta la baja en la valorización de Cepeda de cara al mercado de fichajes europeo/ © Photosport

📊 Los números de Lucas Cepeda en Colo Colo