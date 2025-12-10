Colo Colo cerró una temporada marcada por los fracasos. Los albos no consiguieron ninguno de los objetivos que se plantearon a inicios de año, lo cual afectará financieramente al club.

El último golpe lo recibieron el pasado fin de semana, cuando cayeron ante Audax Italiano, derrota que los dejó sin competencias internacionales el 2026.

Esto producirá un impacto importante en las arcas económicas de la institución, por lo que Blanco y Negro ya prepara algunos escenarios para palear la crisis y evitar que estos problemas sigan creciendo.

👀 Colo Colo está dispuesto a dejar partir a su principal figura

A raíz de esta situación, en el Estadio Monumental están abiertos a dejar salir a su principal figura: Lucas Cepeda, atacante que si bien no tuvo la regularidad que esperaban los colocolinos, fue uno de los puntos más altos del equipo a lo largo del año.

Hace algunos días, el director Ángel Maulén anticipó que tanto el delantero como el volante Vicente Pizarro están a la venta para hacer caja y así ayudar a la alicaída economía del club.

🇪🇸 Lucas Cepeda es ofrecido en España

En medio de esa situación, en las últimas horas se reveló que Fernando Felicevich, representante de Lucas Cepeda, está trabajando para que el futbolista parta en enero cuando se abra el mercado de invierno en Europa. El destino sería España.

“La representación de Lucas Cepeda le busca club en España y Colo Colo va a aceptar lo que caiga”, dijo el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia en el programa Pauta de Juego.

“Es una ventana estrecha y Cepeda usa cupo extracomunitario, pero en algún equipo de segundo orden puede calzar perfecto, sobre todo en la liga española por su estilo de juego”, agregó.

Sin embargo, el comunicador advirtió que la cifra será mucho menor a la que esperaba Colo Colo en el pasado mercado de pases por el jugador. “Dirán que sí a un equipo que ofrezca 2.5 millones de euros por el 50% o 70%, a no ser que te ofrezcan 6 millones de dólares por el 100%. Pero saben que Cepeda puede pegar un salto más”, apuntó.

