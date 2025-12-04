Colo Colo atraviesa momentos difíciles en el aspecto económico: los Albos terminaron con números rojos esta temporada y el panorama se espera crítico para el 2026, por lo que ya están pensando en qué medidas tomar para dar vuelta la situación.

Es por eso que desde la dirigencia del club tienen la idea de desprenderse de dos de sus jugadores más importantes, con la idea de hacer caja, algo que anunciaron públicamente este jueves en diálogo con Radio ADN.

😱 Los dos jugadores que están a la venta en Colo Colo

Fue Ángel Maulén, director de Blanco y Negro del bloque Vial, quien señaló: “La situación de Colo Colo financieramente está muy complicada. Tenemos serios problemas para manejar de manera adecuada la caja”.

A continuación indicó qué jugadores están a la venta: “Dependemos de la venta de buenos jugadores como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro. Pero veo que está todo muy complicado”.

Finalmente, indicó: “El próximo año se nos viene muy complejo, muy complejo”.

🧐 Otros jugadores que pueden aliviar el bolsillo de Colo Colo

Otra opción de liberar fondos para el 2026 son los jugadores con los sueldos más altos de Colo Colo, la mayoría de ellos con contrato vigente.

Allí aparecen: Arturo Vidal (114 millones al mes), Claudio Aquino (80 millones mensuales), Javier Correa (70 millones), Brayan Cortés (60 millones), Sebastián Vegas (50 millones), Mauricio Isla (35 millones) y Marcos Bolados (30 millones), aunque ya sabemos que Vegas se va y que Cortés e Isla tienen chances de partir.

🤔 Los factores que complican la economía de Colo Colo en 2026

La no clasificación de Colo Colo a la Copa Libertadores 2026 y el probable mismo resultado que tendrá en la Sudamericana los deja sin el millonario aporte de Conmebol por estar en una de las dos competencias.

En caso de rasguñar un cupo en la Copa Sudamericana, los Albos tienen tres partidos por delante sin público, algo que también le significa una pérdida enorme.

📲 Todas las noticias de Colo Colo las puedes encontrar al seguir y mantenerte conectado con el canal de Google Discover de Al Aire Libre.