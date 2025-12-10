Luego de un 2025 para el olvido, en Colo Colo ya trabajan con miras a la próxima temporada. Lo primero que definió la dirigencia de Blanco y Negro fue ratificar a Fernando Ortiz en la banca, por lo que el entrenador continuará pese a no conseguir la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, objetivo que se fijó en su arribo al club.

Así las cosas, el ‘Tano’ ya comienza a proyectar el próximo año, donde tendrá una responsabilidad mayor, puesto que deberá conformar el plantel para las distintas competiciones que enfrente el equipo.

En ese contexto, el estratega ya vislumbra algunos cambios en la plantilla y en las últimas horas se conoció cuál sería uno de sus primeros ‘cortados’ para el 2026.

😮 El jugador que no convence a Ortiz en Colo Colo

Uno de los nombres más cuestionados a lo largo del año en Colo Colo fue Claudio Aquino. El volante llegó como uno de los grandes refuerzos del equipo a inicios de año, sin embargo, su rendimiento no fue el que se esperaba.

El jugador fue traído por Jorge Almirón, por lo que tras la salida del DT su nivel bajó considerablemente e incluso se especuló con su salida a mediados de año, algo que finalmente no se materializó.

Con el arribo de Fernando Ortiz, Aquino no ha tenido el protagonismo que espera, por lo que se volvió a rumorear con su partida, algo que podría tomar fuerza en las próximas semanas.

😱 Claudio Aquino podría dejar Colo Colo

Aquino aún tiene contrato con Colo Colo, pero pese a ello podría abandonar la institución el 2026. Esto porque según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el futbolista “no convence del todo” a Ortiz.

En ese sentido, el comunicador detalló que “si bien tiene cosas que le agradan al tano, sienten que es reemplazable”.

Así las cosas, Aquino podría estar viviendo sus últimas semanas en Colo Colo, por lo que el mediocampista estaría esperando algún ofrecimiento desde Argentina para regresar a su país e intentar recuperar el nivel que lo trajo a Chile como uno de los mejores del otro lado de la cordillera.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para no perderte ningún detalle de la actualidad de Colo Colo.