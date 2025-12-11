La temporada para el olvido de Colo Colo trajo serias consecuencias al interior del plantel. A solo días del término del Campeonato Nacional, el directorio de Blanco y Negro confirmó la salida de los primeros cuatro jugadores pensando en la reestructuración que tendrá la plantilla.

Los primeros apuntados por la dirigencia son Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Mauricio Isla, quienes terminaron contrato y no serán renovados pensando en el 2026.

Esto no cayó para nada bien en el ‘Huaso’, quien tras conocer la noticia tomó una drástica decisión, la cual sorprendió a más de a uno en el Estadio Monumental.

😮 Radical medida de Mauricio Isla tras dejar Colo Colo

Isla mantenía contrato hasta diciembre con Colo Colo y si bien su intención era continuar vistiendo la camiseta del Cacique, la directiva decidió no extender su vínculo.

A raíz de esto, el bicampeón de América tomó una drástica decisión, la cual no pasó desapercibida entre los fanáticos.

Tras el anuncio de Aníbal Mosa, el ‘Huaso’ eliminó prácticamente todas las publicaciones relacionadas al ‘Popular’ en su cuenta de Instagram (solo dejó dos imágenes de cuando conquistó el Campeonato Nacional en noviembre de 2024), además de su descripción donde decía que pertenecía a los albos.

Pero eso no fue todo, puesto que también dejó de seguir a la cuenta oficial del Cacique en la mencionada red social.

⚽ Los números de Mauricio Isla en Colo Colo

Mauricio Isla arribó a Colo Colo a mediados del 2024, y si bien conquistó el Campeonato Nacional en aquel año y también la Supercopa, la baja en su desempeño durante el 2025, no convenció a Fernando Ortiz ni tampoco a Blanco y Negro.

Durante su estadía en el Estadio Monumental, el ‘Huaso’ jugó 4.152 minutos en 51 partidos, en los cuales anotó dos goles y aportó dos asistencias.

Números muy por debajo de lo esperado, considerando el cartel que tenía el exseleccionado nacional en su llegada.

🔗 Sigue a Al Aire Libre mantente informado con las novedades de Colo Colo.