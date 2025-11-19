Esteban Pavez vive un 2025 para el olvido en Colo Colo, en un escenario donde los resultados no acompañan y su protagonismo ha ido a la baja de forma drástica. De ser el capitán del plantel pasó a quedar fuera por decisión técnica de Fernando Ortiz, lo que abrió un debate inmediato sobre su continuidad.

A esa tensión se sumó la polémica frase sobre Universidad Católica, una declaración que sacó ronchas en redes, incomodó al plantel y avivó la molestia de los hinchas. Sin embargo, una información clave de La Tercera volvió a reordenar el panorama: pese a todo el ruido, el volante quiere seguir en Colo Colo.

🔥 Esteban Pavez en Colo Colo: la decisión que remueve el camarín

El citado medio asegura que el mediocampista no piensa en una salida anticipada y que su intención es cumplir su contrato hasta 2026. Desde su entorno recalcan que siente que todavía tiene herramientas para competir por un lugar y que no está dispuesto a dar un paso al costado solo por un mal momento deportivo.

Pavez también cree que la polémica por la UC se sobredimensionó. Cercanos explican que nunca quiso restarle méritos al club albo y que la frase fue interpretada fuera de contexto. Por eso su objetivo es claro: quedarse, aportar y revertir la imagen dañada tanto con el hincha como con el cuerpo técnico.

⚽ El plan silencioso del volante para recuperar terreno

En paralelo, el jugador decidió enfocarse totalmente en lo futbolístico. Durante los últimos días compartió en sus redes sociales parte del trabajo físico adicional que realiza para volver a su mejor versión y demostrar que está en condiciones de competir en la mitad de la cancha.

Aunque surgió el nombre de Coquimbo Unido como alternativa, esa vía hoy no toma fuerza. La prioridad del futbolista es recuperar espacio en Macul y volver a ser opción en un equipo que necesita liderazgo, jerarquía y un mediocampo que sostenga los partidos clave.