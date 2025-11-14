Colo Colo está pensando en una reestructuración del plantel para el 2026: Fernando Ortiz hizo pedidos en varios puestos para reforzar al equipo, lo que da certezas sobre su continuidad.

No obstante, también dio a conocer un jugador que no lo tiene conforme y pese a que tiene contrato hasta el próximo año con el Cacique, el Tano pidió un jugador en su puesto.

😱 El futbolista de Colo Colo que no tiene contento a Fernando Ortiz

Se trata de Erick Wiemberg, lateral izquierdo que lleva varios años en el club, pero en este 2025 ha tenido especialmente un rendimiento bajo sus posibilidades.

Wiemberg ha “aparecido en la foto” de varios goles en contra de Colo Colo y ha generado poco peligro por su zona, aspecto que fue una de sus fortalezas en año pasado en el título que consiguieron los Albos.

Así las cosas, esto no significa que el jugador tenga que irse del club, pero sí que Fernando Ortiz quiere la llegada de otro lateral izquierdo, el que comenzará con estatus de titular la próxima temporada.

📊 Los números de Erick Wiemberg en Colo Colo

Erick Wiemberg ha jugado 29 partidos en este 2025 (2.424 minutos), acumulando apenas un gol y sin asistencias, lo que llega a ratificar el análisis hecho anteriormente.

Números bajos en relación al 2024, cuando marcó 4 tantos y dio 3 asistencias, aunque en esa ocasión con 46 compromisos disputados y 3.964 minutos.

De todas maneras, Wiemberg tiene la posibilidad de revertir esta mala imagen en los tres partidos que le restan a Colo Colo en la temporada, aunque seguro le llegará competencia el próximo año.

📋 Los partidos que le restan a Colo Colo en el Campeonato Nacional 2025

Colo Colo vs Unión La Calera – Domingo 23 de noviembre, 20:30 horas (Estadio Monumental)

Cobresal vs Colo Colo – Viernes 28 de noviembre, 20:00 horas (Estadio El Cobre)

Colo Colo vs Audax Italiano – Fin de semana del 7 de noviembre (Estadio Monumental)

