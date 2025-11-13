Colo Colo está planificando su 2026: el Cacique tuvo una pésima temporada este año y ya definió qué puestos van a reforzar de cara a la próxima temporada y son varios en el campo de juego, formando casi un equipo completo nuevo.

Es curioso que ya se piense en jugadores sin tener asegurada la continuidad del director técnico Fernando Ortiz, aunque éste dio a entender este jueves en Radio ADN que tiene confianza en permanecer en el club y esta definición de búsqueda de refuerzos puede ser una pista.

📋 Colo Colo quiere reforzarse en varios puestos

Son ocho puestos los que quiere reforzar Colo Colo de cara al 2026: toda la defensa (centrales y laterales), un volante y la delantera completa (un extremo por cada banda y un 9), lo que se explica por el bajo rendimiento que ha mostrado todo el equipo en este 2025.

Junto con esto, existe la posibilidad de ir a buscar un arquero, aunque eso depende de que Peñarol compre la carta de Brayan Cortés, algo que tiene en mente la dirigencia del elenco carbonero.

Junto con esto, hay que revisar en detalle la situación de una lista de cerca de 20 jugadores que vuelven de préstamo al Cacique, algunos de ellos con un gran desempeño lejos de Macul y muchos en la Primera B.

😱 Los jugadores que se van de Colo Colo

Los futbolistas Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Alexander Oroz son los futbolistas que terminan contrato en el Cacique, aunque no todos tienen asegurada su partida.

Vegas sí, ya que debe volver de su préstamo a Monterrey, y los otros tres están en duda, pero lo más probable es que se vaya.

Otro caso es el de Salomón Rodríguez, quien no ha funcionado en el ataque de Colo Colo (solo dos goles en todo el año), y ya están negociando su partida en diciembre.

También están Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, jugadores exportables, que ya han sido sondeados desde el fútbol internacional.

